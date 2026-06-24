Charlene di Monaco, sua figlia Gabriella identica a lei al falò di San Giovanni

Gabriella è sempre più grande e identica a sua mamma Charlene di Monaco, grazie all'abito di Cucinelli e agli sguardi glaciali. Ma solo per poco

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco con i figli al falò San Giovanni

Charlene e Alberto di Monaco hanno sfidato il caldo torrido di quest’estate e insieme ai gemelli Jacques e Gabriella si sono affacciati sul balcone del Palazzo per assistere al tradizionale falò di San Giovanni. E la Principessina è sempre più identica a sua madre, anche negli sguardi glaciali.

Charlene di Monaco, i figli impeccabili al falò di San Giovanni

Sono due gli appuntamenti annuali durante i quali Charlene di Monaco, Alberto e Jacque e Gabriella assistono a dei falò, quello di Santa Devota che si svolge in inverno e quello di San Giovanni, a giugno.

In quest’ultimo caso, i gemelli, nati il 10 dicembre 2014, si affacciano dalla loggia del Palazzo insieme ai genitori per assistere allo spettacolo che comprende anche danze folkloristiche e culmina con l’accensione del tradizionale batafoegu, ossia il falò.

Quest’anno, Jacques e Gabriella sono apparsi perfettamente a loro agio, durante la celebrazione dedicata al fuoco e alla luce. I bambini sono ormai abituati ad apparire in pubblico e sanno come devono comportarsi, cercando di mostrarsi interessati e sempre disponibili con le persone che si radunano sotto il Palazzo per salutare la Famiglia Principesca, oltre che assistere allo spettacolo.

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Charlene di Monaco, sua figlia Gabriella è identica a lei. Anche nello sguardo glaciale

Anche se sarà Jacques a ereditare il trono, in quanto maschio, è Gabriella ad attrarre l’attenzione, proprio come accade a Charlotte, la secondogenita di Kate Middleton e William.

Gabriella, crescendo, è sempre più somigliante a sua mamma Charlene e non solo fisicamente, entrambe bionde e con la carnagione molto chiara, ma anche negli atteggiamenti. La Principessina ha assistito al falò accanto a suo fratello Jacques. Subito dietro di lei c’era la mamma e dietro al gemello papà Alberto.

Gabriella era particolarmente interessata a quanto stava accadendo e sembrava perfino divertita, infatti ha sorriso più volte e soprattutto ha salutato con la mano le persone presenti,

Ma è stata immortalata anche mentre era scura in volto e aveva un’espressione fredda e distaccata che può aver ereditato solo da sua madre Charlene, spesso accusata di essere troppo glaciale perfino con suo marito Alberto. Ma è stata solo una questione di pochi minuti.

Mentre suo fratello Jacques sembra più caloroso e solare. D’altro canto, Charlene e Alberto hanno raccontato che la loro bambina ha un carattere molto determinato ed è lei che spesso sprona il fratello, più timido. Sarà per lui un sostegno perfetto.

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Charlene di Monaco e Gabriella, look coordinati

La somiglianza tra Charlene e Gabriella era accentuata anche dai look coordinati. La Principessa ha indossato un abito sbracciato, bianco con dei tenui disegni floreali, firmato Max Mara. Mentre sua figlia ha sfoggiato un vestito chiaro, di seta di Brunello Cucinelli, sbracciato e ricamato con margherite.

Anche Jacques era vestito come papà Alberto: camicia bianca e giacca blu. Ma a differenza del Principe, non indossava la cravatta.