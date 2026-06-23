Gigi e Vanessa – Insieme, la scaletta e gli ospiti del 23 giugno

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano con Gigi e Vanessa – Insieme: gli ospiti del 23 giugno che saliranno sul palco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vanessa Incontrada

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in tv con lo show Gigi e Vanessa – Insieme. Un grande evento per celebrare le emozioni condivise e l’amicizia, creando qualcosa di straordinario, fra ospiti musicali e ricordi.

Da anni i due artisti sono legati da una profonda amicizia che hanno scelto di raccontare in modo unico con musica dal vivo e intrattenimento. Il filo conduttore? Il legame fra Gigi e Vanessa, accompagnati da una grande orchestra fra risate, canzoni e sorprese.

Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta

Anche in questa seconda puntata di Gigi e Vanessa – Insieme non mancheranno le sorprese. Nella puntata del 23 giugno 2026 infatti i due artisti accoglieranno tantissimi amici e colleghi. Personaggi capaci di lasciare il segno e dare il loro contributo al programma, da Gerry Scotti a Lorella Cuccarini, passando per Andrea Pucci, Noemi e Ale e Franz. Ci saranno anche Sal Da Vinci e Gigi Finizio, Pierfrancesco Favino e Biagio Antonacci. La scaletta degli ospiti dunque è piuttosto ricca.

Ma la forza del programma sta soprattutto nel legame di amicizia fra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. I due si conoscono da anni e già in passato hanno condotto il programma 20 anni che siamo italiani. Lo show, che univa racconti e musica, ha avuto un enorme successo, ma ha avuto anche il pregio di rivelare il profondo affetto fra i due artisti.

“Il nostro è un incontro umano – ha raccontato Gigi D’Alessio a Verissimo qualche tempo fa, parlando dell’amicizia con Vanessa Incontrada -. Sul palco portiamo le persone, non solo gli artisti. Sia io che Vanessa non facciamo tv, ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena. Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione. Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice: ‘Quello che fai tu va tutto bene’, quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua. Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro”.

Da parte sua l’attrice ha più volte definito il cantante napoletano come “il mio migliore amico”, svelando di aver chiesto aiuto e di aver ricevuto consigli quando ne aveva più bisogno, trovando una spalla in Gigi D’Alessio. “Se avessi un problema, a qualsiasi ora del giorno o della notte, chiamerei Gigi – ha confessato Vanessa Incontrada -. Sappiamo di poter contare sempre l’una sull’altro. Lui c’è sempre”.

Dove e quando vedere Gigi e Vanessa – Insieme

Per seguire Gigi e Vanessa – Insieme il 23 giugno 2026 basterà sintonizzarsi alle 21.20 su Canale5. Il programma andrà in onda subito dopo La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Proprio Gerry Scotti sarà fra gli ospiti della trasmissione.

Le puntate previste sono in tutto tre. La prima è andata in onda martedì 16 giugno, la seconda è prevista per martedì 23 giugno, mentre la terza sarà sempre su Canale 5 il 30 giugno. Le puntate si possono inoltre seguire in streaming e in replica sulla piattaforma Mediaset Infinity.