Gigi e Vanessa – Insieme, la scaletta e gli ospiti del 29 giugno

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata su Canale5 con un nuovo appuntamento di "Gigi e Vanessa – Insieme"

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IPA Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata su Canale 5 lunedì 29 giugno con un nuovo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale che celebra l’amicizia attraverso canzoni, racconti e tanti ospiti del mondo dello spettacolo. La puntata conclusiva propone un mix di grandi performance dal vivo, momenti di comicità e incontri speciali, mantenendo la formula che ha conquistato il pubblico nelle settimane precedenti.

Gigi e Vanessa – Insieme, anticipazioni del 29 giugno: la scaletta della serata

Una serata speciale quella di lunedì 29 giugno su Canale5: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata con un nuovo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme, un mix di energia, leggerezza e sintonia che riporta sullo schermo tutto il bello delle serate fatte di musica, racconti e sorrisi spontanei.

La puntata conclusiva propone un viaggio tra grandi performance dal vivo, momenti di comicità e incontri speciali, mantenendo la formula che ha conquistato il pubblico nelle settimane precedenti. Anche questa volta il filo conduttore sarà il rapporto di complicità tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, capaci di alternare leggerezza ed emozioni in uno show costruito come una grande festa tra amici. Ad accompagnare i due padroni di casa ci sarà la consueta orchestra dal vivo, protagonista delle esibizioni musicali e dei numerosi duetti che caratterizzeranno la serata.

La serata seguirà la formula ormai consolidata del programma. Ad aprire lo show saranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada con il saluto al pubblico e una prima performance musicale. Nel corso della puntata si alterneranno esibizioni soliste e duetti con gli ospiti, sketch comici affidati ai protagonisti della comicità italiana e momenti più intimi dedicati ai racconti personali e all’amicizia.

Non mancheranno omaggi alla musica italiana e napoletana, improvvisazioni, siparietti divertenti e collaborazioni inedite che rappresentano uno dei punti di forza del programma. La presenza di artisti provenienti da mondi diversi, dalla televisione al rap fino al pop e alla comicità, contribuisce a rendere ogni segmento dello spettacolo diverso dal precedente.

Gli ospiti del 29 giugno

Per l’ultimo appuntamento è attesa una ricca parata di artisti e protagonisti della televisione italiana. Sul palco saliranno Max Giusti e Claudio Bisio, due volti iconici dell’intrattenimento italiano, portano la loro comicità d’autore.

Non mancheranno Pio e Amedeo, che regaleranno momenti di satira e d’improvvisazione sul palco. E ancora musica con Geolier, Mahmood e Alessandra Amoroso, ai quali si aggiungeranno numerosi interpreti della scena musicale napoletana come Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste. Un cast eterogeneo che promette di regalare una serata ricca di musica, divertimento e momenti di spettacolo.

Dove vedere Gigi e Vanessa – Insieme

L’appuntamento con la terza e ultima puntata dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada è programmato per stasera, lunedì 29 giugno, in prima serata su Canale5, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna.

Lo show sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove potrà essere seguito in diretta oppure recuperato in qualsiasi momento rivedendo esibizioni, ospiti, backstage e tutti quei dettagli che contribuiscono a restituire l’atmosfera unica dell’ultima serata.