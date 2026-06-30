Gigi e Vanessa – Insieme, i momenti top della serata: la cena di matrimonio e le lacrime della Incontrada

Tra lacrime, gioia, musica, balli e tanti sketch, si è conclusa la replica di "Gigi e Vanessa - Insieme": un programma ben confezionato

IPA Vanessa Incontrada

Un viaggio spettacolare, così l’aveva definito Gigi D’Alessio all’inizio della terza e ultima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme. Un esperimento riuscito, tanto che Mediaset lo ha riproposto per le repliche estive. Il fil rouge è stato l’amicizia; come in una festa tra amici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (super commossa) hanno accolto numerosi ospiti sul palco, senza mai perdere di vista la colonna portante del programma: la leggerezza. La voglia di ritrovarsi e festeggiare insieme.

Max Giusti inciampa per “colpa” delle lacrime di Vanessa Incontrada

Lo show è andato in onda tra novembre e dicembre 2025: nel corso delle puntate, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno saputo guidare il palco insieme, senza mai sovrapporsi, ma, anzi, al contrario, si sono sempre sostenuti e supportati, anche negli sketch. Tra i primi ospiti del terzo e ultimo appuntamento c’è stato Max Giusti, che è quasi inciampato per colpa di uno scalino al suo ingresso sul palco. Per Gigi, forse la “colpa” è da attribuirsi alle lacrime della Incontrada ad inizio puntata, commossa per la fine del viaggio. Anche Giusti ha riconosciuto la loro sintonia sul palco; da allora è nata una nuova coppia dello spettacolo, e ci si chiede: torneranno con una seconda edizione anche per la fine del 2026?

Il duetto tra Gigi D’Alessio e Mahmood

Ci avevano emozionati la prima volta, e lo hanno fatto anche la seconda, ma non avevamo dubbi. Due voci con un timbro vocale perfettamente riconoscibile, due artisti amatissimi di generazioni e stili differenti, ma soprattutto una canzone piena di significato: Tu si ‘na cosa grande, brano di Domenico Modugno. A conquistare in particolar modo Mahmood – senza nulla togliere a Gigi, un pezzo di storia della musica, il Maestro – che ha reso il brano più sulle sue note, rendendogli giustizia con il suo timbro unico. “L’hai pittata”, il commento di D’Alessio, ed è stato proprio così: qualche pennellata personale a una delle canzoni più belle della musica.

D’Alessio, Bisio e Incontrada: il trio perfetto

Incontrada “contesa” tra il suo partner televisivo storico, ovvero Claudio Bisio, e Gigi D’Alessio: per la terza e ultima puntata, abbiamo assistito al “finale” di Strazio di Donna, la “fiction” dello show in cui abbiamo seguito la vicenda di Porzia dopo la scomparsa del marito Luigi. E per l’ultima puntata non poteva che essere Bisio il suo partner di recitazione sul palco: quando è arrivato con la parrucca bionda, D’Alessio ha intonato subito Strazio di Donna, sulle note di Non dirgli mai, grande classico del suo repertorio. Un momento top, per definizione.

La “cena di matrimonio” di Vanessa Incontrada

A un matrimonio si augura sempre abbondanza ai futuri sposi; è la celebrazione in cui si fanno le cose in grande, dove non può mancare la musica e la cena dalle mille portate. E poco importa se oggi in tendenza ci sono le nozze minimal; almeno il trenino su Mediaset è andato in onda, con i parenti venuti da lontano e la tavola imbandita di cibo. “Basta, non lo voglio fare ‘sto matrimonio, io”: è stata questa l’onesta reazione di Vanessa Incontrada dopo due improvvisati wedding planner d’eccezione, ovvero Pio e Amedeo. Un momento top, perché non è da tutti far venire voglia alla sposa di scappare.

Claudio Bisio, un vero amico

“Nel nostro lavoro è davvero raro trovare una persona che sia più di un semplice collega, qualcuno che si possa chiamare amico. Per questo io mi sento molto fortunata: a me è capitato, ho trovato una persona speciale che mi capisce, che mi vuole bene. Un collega che, prima di tutto, è un vero amico”. Potevamo forse non mettere tra i momenti emozionanti la dedica di Vanessa Incontrada a Claudio Bisio? Anche se la prossima edizione di Zelig cambierà conduttori, loro saranno sempre la coppia televisiva per eccellenza di quel palco. Tutto merito di un’amicizia vera, che non ha mai interferito con il lavoro, anzi, lo ha arricchito.

Vanessa Incontrada corista d’eccezione

Lo aveva detto (e infatti aveva chiesto consigli ad Alessandra Amoroso in merito): sulle note di Acqua e Sale, il duetto di Gigi D’Alessio e Amoroso è diventato un pizzico più vivace grazie a Vanessa Incontrada, che ha seguito alla lettera i suggerimenti ricevuti. Forse si è persino un pizzico vendicata di tutte le interruzioni di D’Alessio durante Strazio di Donna. Il suo sogno era quello di cantare insieme a Gigi e Alessandra, ma forse non ci sarà una seconda volta: si è immedesimata, ha accompagnato la ritmica, e ha ovviamente sovrastato tutti. “Il pezzo ha fatto acqua da tutte le parti”, il commento implacabile di Gigi.

Gigi e Vanessa, una garanzia

Si sono divertiti, e al pubblico è arrivata la sintonia giusta: a volte è questa la magia del piccolo schermo. Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio hanno mantenuto la promessa della prima puntata, fino alla fine: compito della televisione, del resto, dovrebbe essere quello di intrattenere, ed entrambi hanno saputo farlo riuscendo a gestire ogni momento con grande abilità. Tra i momenti top chiudiamo proprio con loro, un duo forse inaspettato, per la prima volta insieme per tre serate, che però ha funzionato senza sbavature.