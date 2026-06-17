Gigi e Vanessa, i momenti top della serata: dalle lacrime della Incontrada alle note di Napule è

Da Vanessa Incontrada commossa a Gigi D'Alessio, passando per Giorgio Panariello e Francesco Cicchella: i momenti più belli della replica di Gigi e Vanessa-Insieme

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada su Canale 5

Con l’arrivo dell’estate tornano, puntuali, anche le repliche televisive. Tra le più apprezzate c’è senza dubbio Gigi & Vanessa-Insieme, lo show che vede protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il varietà, trasmesso originariamente da Canale 5 lo scorso novembre, è tornato in prima serata a giugno, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire uno degli esperimenti d’intrattenimento più riusciti degli ultimi anni.

Al centro del programma c’è la straordinaria sintonia tra il cantautore napoletano e la conduttrice e attrice italo-spagnola, amici nella vita prima ancora che colleghi sul palco. Una complicità che diventa il filo conduttore di uno spettacolo costruito attorno ai temi dell’amicizia, della condivisione e della capacità di valorizzare le differenze.

Il messaggio è semplice ma efficace: ognuno conserva la propria identità, ma quando si costruisce qualcosa insieme il risultato può diventare speciale.

L’amicizia di Gigi e Vanessa

In televisione si parla spesso di alchimia, quella qualità impalpabile che trasforma una coppia di conduttori in qualcosa di speciale. Ma nel caso di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada il termine sembra quasi riduttivo. Perché ciò che emerge ogni volta che condividono il palco non è soltanto sintonia professionale: è il riflesso di un’amicizia autentica, costruita lontano dalle telecamere e diventata negli anni uno dei legami più belli dello spettacolo italiano.

Due mondi apparentemente diversi che, quando si incontrano, danno vita a una sintonia rara. Il programma celebra proprio il valore dello stare insieme, la capacità di condividere esperienze, idee e perfino punti di vista differenti, dimostrando che le differenze possono diventare una ricchezza quando sono accompagnate dal rispetto e dall’affetto reciproco.

Ma ciò che colpisce davvero è che tra Gigi e Vanessa non si percepisce mai la sensazione di assistere a una coppia costruita per esigenze televisive. La loro complicità appare spontanea. Al tempo stesso naturale e familiare. Si punzecchiano, si sostengono, si lasciano spazio a vicenda senza mai cercare di prevalere. Ed è proprio questa leggerezza a rendere credibile ogni attimo condiviso sul palco.

In un panorama televisivo in cui spesso si inseguono effetti speciali e formule studiate a tavolino, l’italo-spagnola e il napoletano scelgono la strada più semplice e forse più difficile: essere se stessi. Il risultato è un’atmosfera calda, accogliente, capace di arrivare direttamente al pubblico. Guardandoli, si ha la sensazione di assistere all’incontro tra due amici che si divertono davvero a stare insieme.

L’alchimia si può costruire, la simpatia si può recitare, ma la fiducia e l’affetto reciproco no. Quelli si riconoscono immediatamente. E nel caso di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio emergono in ogni sguardo, in ogni battuta e in ogni momento condiviso.

Il fuoriclasse Giorgio Panariello

Ci sono ospiti che partecipano a un programma e ospiti che riescono a trasformarlo. Giorgio Panariello appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il suo ingresso a Gigi & Vanessa-Insieme segna uno dei momenti più riusciti della serata, grazie a quella comicità immediata e riconoscibile che da anni rappresenta il suo marchio di fabbrica.

Bastano poche battute per entrare nel vivo. Prima la frecciata ad Amadeus, tirato in ballo per una scintillante giacca di scena, poi il riferimento all’amico Carlo Conti, compagno di avventure professionali da oltre trent’anni. Panariello gioca con il pubblico e con i suoi bersagli preferiti, ma lo fa con quella leggerezza che rende ogni presa in giro affettuosa e mai sopra le righe.

Il segmento più divertente arriva però quando si inventa una surreale incursione nel futuro. Sul palco compaiono alcuni improbabili “cloni” di Gigi D’Alessio, androidi progettati per sostituire il cantante quando sarà stanco di andare in tournée. Da lì prende vita un siparietto irresistibile, costruito su paradossi, battute e una lunga serie di scherzi rivolti al padrone di casa.

La forza di Panariello sta proprio nella capacità di partire da un’idea apparentemente semplice e trasformarla in un numero comico capace di sorprendere. Le sue battute sembrano nascere all’improvviso, ma dietro c’è il talento di chi conosce perfettamente i tempi televisivi e sa come tenere alta l’attenzione del pubblico.

Con la sua presenza, lo show acquista ritmo, leggerezza e quella dose di imprevedibilità che spesso fa la differenza. Un intervento che conferma ancora una volta come Panariello resti uno dei comici più efficaci della televisione italiana, capace di alzare il livello dello spettacolo semplicemente salendo sul palco.

Il talento di Francesco Cicchella

A Gigi & Vanessa-Insieme, Francesco Cicchella conferma di essere uno dei talenti più completi (e forse sottovalutati) della televisione italiana. Le sue imitazioni di Ultimo, Antonello Venditti, Tiziano Ferro e Riccardo Cocciante sono vere performance costruite su osservazione, tecnica e sensibilità artistica.

La sua forza sta nella capacità di andare oltre la caricatura: Cicchella non si limita a riprodurre voce e gesti, ma riesce a catturare l’essenza dei personaggi che porta in scena, alternando comicità e precisione con una naturalezza rara. È uno di quegli artisti capaci di far ridere senza mai scadere nella banalità e di stupire ogni volta con sfumature nuove.

Cicchella si conferma un talento unico nel suo genere. E viene da chiedersi perché non abbia uno spazio più ampio e continuativo in prima serata. Ogni sua apparizione lascia infatti la stessa sensazione: quella di volerlo vedere molto più spesso.

Le lacrime di Vanessa Incontrada

Tra i momenti indimenticabili della serata, quando Vanessa Incontrada si lascia andare al racconto della sua storia d’amore con Rossano Laurini, un legame che ha attraversato crisi, distanze, silenzi e ritrovamenti prima di ritrovare il proprio equilibrio.

La conduttrice parla di due persone che hanno dovuto imparare a stare bene da sole prima di poter tornare a scegliersi davvero. Un racconto intimo, lontano dalla retorica delle favole perfette. E proprio per questo così potente.

Il momento più intenso arriva nel finale. Vanessa pronuncia un semplice “Ti amo”, guardando dritto in camera, e l’emozione prende il sopravvento. Gli occhi si riempiono di lacrime, la voce si incrina, mentre cerca di trattenere la commozione.

Subito dopo, sulle note di Mezze verità cantata da Gigi D’Alessio, il quadro si completa e il pubblico assiste a qualcosa di sempre più raro in televisione: un’emozione vera.

Vanessa Incontrada continua così a distinguersi per una qualità preziosa: la sincerità. Una qualità che la rende così amata dal pubblico.

Il tributo a Pino Daniele

Rendere omaggio a Pino Daniele è sempre una sfida delicata. Le sue canzoni appartengono a un patrimonio musicale difficile da avvicinare senza correre il rischio del confronto. Per fortuna Gigi D’Alessio e Stash scelgono di misurarsi con Napule è puntando non sulla perfezione, ma sull’emozione.

La loro interpretazione non cerca di imitare l’inimitabile. Al contrario, si affida al rispetto e al sentimento, elementi che emergono chiaramente per tutta l’esibizione. Le voci di Gigi e Stash si intrecciano in un omaggio sincero, capace di restituire il valore di un brano che continua a rappresentare l’anima di Napoli.

Più che una semplice performance musicale, è un atto d’amore verso un artista che ha segnato la storia della musica italiana. E il risultato arriva al pubblico facilmente: intenso, partecipato e profondamente sentito.