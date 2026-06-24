Gigi e Vanessa, la telefonata di Rossano e il regalo di Elodie. I momenti che hanno emozionato

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada su Canale 5

Ancora una replica di Gigi e Vanessa-Insieme. Martedì 23 giugno Canale 5 ha riproposto la seconda puntata dello show musicale andata in onda originariamente il 26 novembre scorso, offrendo agli spettatori l’occasione di rivedere uno dei varietà più apprezzati della stagione.

A rendere speciale il programma è soprattutto la sintonia tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, una complicità che va oltre il semplice rapporto professionale. Il cantautore napoletano e l’attrice e conduttrice condividono un’amicizia consolidata che sul palco si traduce in spontaneità, ironia e continui scambi capaci di coinvolgere il pubblico.

Tra musica, racconti personali e ospiti, lo show costruisce il suo racconto attorno a valori semplici ma universali come l’amicizia, la fiducia e la condivisione. Il risultato è uno spettacolo leggero e familiare, in cui due personalità molto diverse riescono a completarsi a vicenda senza mai perdere la propria identità.

Il lavoro segreto di Vanessa Incontrada

In un mondo dello spettacolo dove spesso si fa a gara a sembrare irraggiungibili, Vanessa Incontrada continua a distinguersi per una qualità sempre più rara: la normalità. Durante il test di coppia orchestrato da Gerry Scotti con una versione speciale di Chi vuol essere milionario?, emerge un dettaglio che racconta molto più di qualsiasi intervista.

Quando torna dal padre, proprietario di un negozio di abbigliamento, Vanessa non si limita a fare visita alla famiglia: si rimbocca le maniche e pulisce la vetrina. Nessun atteggiamento da diva e soprattutto nessuna distanza da chi le vuole bene, anzi.

“Quando lei va a trovare suo padre, sapete cosa fa questo cuore di figlia? Anche se è famosa e tutti la riconoscono, lei si mette a pulire la vetrina del negozio di abbigliamento del papà”

Un gesto semplice e al tempo stesso prezioso. Perché ricorda che il successo non cancella le proprie radici e che la vera eleganza non è quella che si indossa, ma quella che si dimostra nei comportamenti quotidiani. Vanessa resta una delle poche star capaci di brillare senza mai smettere di essere una persona normale. E in certi ambienti non è affatto scontato.

La telefonata del compagno di Vanessa Incontrada

Quale film la Incontrada ha visto oltre trenta volte? Più che la risposta su I dieci comandamenti, il kolossal del 1956, a colpire è un altro dettaglio. A intervenire per dare la “risposta definitiva” è Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada da oltre quindici anni e presenza rarissima in televisione. Un’apparizione che basta per raccontare la solidità di una coppia che ha sempre preferito vivere lontano dai riflettori.

Tra battute e scherzi, Rossano rivela che Vanessa ha visto tante, tantissime, volte la celebre pellicola biblica. Lei, con la spontaneità che la contraddistingue, ammette la sua passione per quel film e scherza persino sul fatto di non ricordare i Dieci Comandamenti, ma di amare l’interpretazione teatrale e un po’ enfatica degli attori degli anni Cinquanta.

Il risultato è uno dei momenti più divertenti della serata, privo di dichiarazioni costruite o smielate. Nessuna ricerca dell’effetto a tutti i costi. Solo la complicità di una coppia che si conosce profondamente e che continua a custodire con discrezione la propria vita privata. In tempi di relazioni vissute costantemente sotto i riflettori, ancora una volta la normalità di Vanessa e dolce metà resta quasi rivoluzionaria.

Una Magica Storia D’Amore grazie ad Elodie

Non ringrazieremo mai abbastanza Elodie per aver riportato Una Magica Storia D’amore nel cuore del grande pubblico. Un brano del 1999 che, come ha raccontato lo stesso Gigi D’Alessio, rischiava di restare confinato tra i ricordi dei fan più affezionati e che invece ha trovato una seconda giovinezza grazie a una spontanea clip social diventata virale.

Durante la serata Gigi e Vanessa-Insieme, D’Alessio la ripropone con l’intensità di chi sa di avere tra le mani una canzone speciale. La voce, l’emozione e il trasporto fanno il resto, trasformando l’esibizione in uno dei momenti più riusciti dello show.

Ma se oggi il pubblico la canta di nuovo a memoria, il merito è anche di Elodie, che l’ha riscoperta e fatta conoscere a una nuova generazione semplicemente interpretandola con entusiasmo durante un viaggio in auto.

Da quel video sono nati duetti, condivisioni e un inatteso ritorno di fiamma per una canzone che meritava decisamente più fortuna. Per una volta, i social non inseguono una moda passeggera: riportano alla luce una piccola gemma della musica italiana. E noi non possiamo che dire grazie.

Gigi D’Alesio non è un neomelodico

Ci accodiamo volentieri ad Aldo Grasso quando scrive che dà fastidio vedere Gigi D’Alessio ridotto all’etichetta di “neomelodico che ce l’ha fatta”. Perché la realtà è molto più complessa. Gigi è un musicista, un compositore, un autore che negli anni ha costruito una carriera solida grazie a talento, studio e una conoscenza della musica che spesso viene sottovalutata.

Questo show ne è l’ennesima dimostrazione. Dietro il personaggio popolare e vicino alla gente c’è un artista capace di passare dal pianoforte alla direzione musicale, dall’interpretazione alla scrittura, con una naturalezza che pochi possono vantare. E forse è proprio questa apparente semplicità ad avergli impedito, per anni, di ricevere il riconoscimento che meritava da una certa critica.

La serata, però, racconta altro: un professionista che domina il palco senza bisogno di effetti speciali, che mette la musica al centro e che riesce ancora a emozionare pubblici di età diverse. Forse è arrivato il momento di superare definitivamente certi pregiudizi. Perché, piaccia o no, Gigi D’Alessio è uno degli artisti più completi della musica italiana contemporanea.

Il ricordo di Lucio Dalla

Per qualche minuto sembra davvero che Lucio Dalla sia tornato sul palco. Quando le note di Napule iniziano a risuonare in studio, accanto a Gigi D’Alessio arrivano Gigi Finizio e Sal Da Vinci, ma il pensiero corre inevitabilmente a quel quarto interprete che ha contribuito a rendere il brano un classico senza tempo del repertorio partenopeo.

L’assenza di Dalla si trasforma però in una presenza potente e commovente. Sullo schermo alle spalle degli artisti compare infatti la sua storica interpretazione dell’ultima strofa, permettendo al pubblico di rivivere una delle collaborazioni più amate della musica italiana.

“Questa canzone racchiude la storia della nostra città, Napoli, ma soprattutto porta con sé un ricordo indelebile, quello di un amico speciale, un artista immenso che ha sempre amato Napoli, il grandissimo Lucio Dalla”, ricorda D’Alessio.

Il risultato non è un semplice omaggio, ma un incontro ideale tra passato e presente. Un modo raffinato e sincero per ricordare un artista che continua a emozionare anche a distanza di anni. E in un programma costruito tra musica e leggerezza, questo è senza dubbio uno dei momenti destinati a restare.