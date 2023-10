Fonte: IPA Meg Ryan

Ad otto anni di distanza dal suo ultimo film, Meg Ryan è pronta a tornare sul grande schermo: l’indimenticabile attrice statunitense sarà infatti protagonista della commedia romantica “What happens later”, progetto che l’ha convinta a riaffacciarsi in quel mondo da cui aveva scelto di allontanarsi per sua spontanea volontà. E’ proprio in una recente intervista, l’indimenticabile interprete di ‘Harry ti presento Sally’ ha rivelato i motivi della lunga pausa da Hollywood.

Perché Meg Ryan è scomparsa da Hollywood

Amatissima negli anni ’80 e ’90 grazie a pellicole cult come ”C’è posta per te” o ”Harry ti presento Sally”, l’attrice Meg Ryan ha col tempo diradato molto le sue apparizioni sul grande schermo. Il suo ultimo film, ”Ithaca- L’attesa di un ritorno”, risale infatti al lontano 2015. Ma perché una delle dive più amate della sua generazione ha scelto di mettere in stand-by la sua carriera per così tanto tempo? Lo ha spiegato lei stessa in una recente intervista al magazine People, rivelando anche di essere pronta a tornare con un nuovo progetto.

“Mi sono concessa una lunga pausa perché c’erano altri lati della mia esperienza di essere umano che volevo sviluppare” ha dichiarato al magazine americano l’attrice. Tra questi, senza alcun dubbio quello di madre dei suoi due figli: Jack Quaid, 31 anni, avuto con l’ex marito Dennis Quaid, e Daisy True, 18, che ha adottato nel 2006.”E’ bello pensarlo come un semplice lavoro e non come uno stile di vita” ha precisato ancora Meg.

Il ritorno di Meg Ryan

Dopo la luna lontananza dalle scene, Meg Ryan è pronta a tornare con una pellicola da lei diretta e co-sceneggiata, intitolata “What Happens Later”. Si tratta di una commedia romantica che segue le vicende di due ex fidanzati che restano bloccati in un aeroporto a causa di una forte nevicata, e che vede nel cast anche David Duchovny.

“L’idea mi è venuta durante il lockdown. Mi piace l’idea che siamo trattenuti in uno spazio, magari anche in conflitto, forse per ragioni nascoste” ha rivelato la star parlando della sua ultima fatica che arriverà nelle sale americane il prossimo 3 Novembre. La precedente rom-com che aveva visto la Ryan protagonista, “Serious Moonlight”, risale addirittura al 2009.

Il rapporto controverso con Hollywood

Non è la prima volta che Meg Ryan sceglie di parlare del suo rapporto con la popolarità e il successo. Nel momento più importante della sua carriera, negli anni ’90, aveva sperimentato un drammatico burn-out, come rivelato ad Ok! Magazine: “Non pensavo di conoscere abbastanza me stessa o il mondo per rifletterlo nelle mie prove attoriali. Mi sentivo isolata” aveva spiegato all’epoca.

Nonostante i numerosi riconoscimenti e la partecipazione a decine di film e serie tv, Meg ha spesso rivendicato la sua necessità di una vita più tranquilla: “Volevo vivere di più. Non credo di essere una performer per mia natura”. A rendere ancora più difficile la situazione, ha spiegato la diva, la penuria di ruoli femminili over 40, un problema sottolineato anche da molte sue colleghe, come Sharon Stone, che con coraggio stanno denunciando le ingiustizie di un’industria all’apparenza perfetta.