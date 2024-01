Il ritorno e la rivincita di Meg Ryan ai Critics Choice Awards

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Meg Ryan, l’ex fidanzatina d’America degli anni ’90, l’attrice protagonista delle commedie romantiche più amate di quel decennio, da Harry ti presento Sally a C’è posta per te, da Insonnia d’amore a French Kiss, che negli anni 2000 ha diradato sempre più la sua presenza a Hollywood fino a far perdere le sue tracce, è tornata alla grande. E lo ha fatto sul red carpet dei Critic Choice Awards, il 14 gennaio 2024, sfilando sul red carpet, bellissima e radiosa, con un abito nero di paillettes firmato Saint Laurent, dimostrando che a 62 anni ha ancora tanto da dire e da dare al cinema, e prendendosi anche la sua rivincita. Perché dopo anni di rumors e illazioni, sulla sua assenza dal grande schermo e sui suoi presunti ritocchi estetici (“Si è rovinata con le sue mani”, “Si è letteralmente trasformata i connotati”) Meg, che per l’occasione ha sfoggiato nuovamente il famoso taglio sbarazzino “The Meg” che tanta fortuna le aveva portato nei ’90 sembra voler dire a tutti “Vi sembro rifatta così male?“.

Meg Ryan, il ritorno dopo la pausa per dedicarsi ai figli

In realtà l’attrice, classe 1961, aveva più volte detto di essersi allontanata dal cinema per dedicarsi maggiormente alla famiglia e ai figli. “Ho preso una lunga pausa perché c’erano molti altri aspetti della mia esperienza di essere umano che volevo sviluppare” ha detto Meg in una intervista. “Voglio pensare che il mio sia un lavoro e non uno stile di vita. E questo per me è un ottimo modo di affrontarlo” ha aggiunto. Gli aspetti fondamentali di cui ha volto occuparsi Meg nel ventennio che l’ha vista diradare notevolmente i suoi impegni riguardavano soprattutto la crescita dei suoi due figli: Jack, oggi 31enne, avuto dall’ex marito Dennis Quaid e Daisy, 19, adottata nel 2006.

Meg Ryan, la risposta alle accuse di essersi rovinata con la chirurgia estetica

E a chi l’aveva definita irriconoscibile dopo essere tornata al cinema con What happens later a fine 2023 (visibile su su Apple TV+ dal 3 novembre scorso), girato dopo 8 anni di assenza dalle scene, e soprattutto dopo che il famoso chirurgo plastico Sam Rizk aveva dichiarato al New York Post che la donna sembrava vittima di un “pasticcio” sul suo viso, lei aveva replicato: “Non ho tempo per pensare a commenti meschini e odiosi. Chirurgia plastica? Ci sono cose più interessanti di cui parlare”

Meg Ryan, il ritorno al taglio iconico “The Meg”

Per il suo ritorno trionfale sul red carpet, Meg ha voluto omaggiare il suo passato, dandoci ancora una volta un taglio. I suoi fan e chi ha vissuto i mitici anni ’90, ricorderanno che Meg era famosa non solo per la sua bravura comica ma anche per la sua capacità di trasformarsi e cambiare look ad ogni pellicola. Celebre il primo taglio dei suoi lunghi e bellissimi capelli biondi per il film che cambierà anche la sua vita nel 1989: Harry ti presento Sally. E poco dopo, il taglio diventato iconico, al pari di quello di Rachel di Friends, non a caso denominato “The Meg“, per la commedia French Kiss del 1995.

L’attrice, per la nuova versione del suo celebre taglio anni ’90 si è affidata di nuovo a Sally Hershberger, che lo aveva creato negli anni ’90. “Ho fatto questo taglio per la prima volta a Meg per il film French Kiss, la commedia romantica del 1995 diretta da Lawrence Kasdan”, ha detto la Hershberger. “Credo che all’epoca la stampa sia andata in visibilio perché era il primo taglio corto, spigoloso ma disordinato, eseguito su una donna”.

Meg ha poi adattato il taglio nei suoi film successivi, da Innamorati cronici a Kate & Leopold, da Amarsi fino a Rapimento e riscatto e al thriller del 2003 In The Cut.

E oggi, a 62 anni compiuti, Meg si riprende la scena con un film di cui è anche regista. Dimostrazione che non è sempre detto che se si decide di fare una pausa e accantonare la carriera per altre priorità, famiglia e figli in primis, poi non si possa tornare in carreggiata. L’America, e Hollywood, non sempre si dimenticano dei loro grandi amori.