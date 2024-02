Ryan Reynolds eroe vero, ha ridato la vita a una donna

Una storia commovente, che ha visto l'attore canadese, marito di Blake Lively, cambiare per sempre la vita della moglie di uno dei calciatori del Wrexham

Fonte: IPA Blake Lively e Ryan Reynolds

Interpretare l’eroe che salva tutti, anche se con metodi spesso poco convenzionali, è ormai la routine al cinema per Ryan Reynolds. Il celebre attore, marito di Blake Lively, ha però dimostrato d’essere pronto a fare quel passo in più per aiutare gli altri anche nella vita reale, di tutti i giorni.

La notizia del suo intervento nella famiglia di un calciatore del Wrexham, squadra di calcio gallese che ha acquistato con l’attore e amico Rob McElhenney, ha fatto in breve il giro del mondo. Una vicenda che dice tantissimo dell’uomo che è, al di là del personaggio di turno che si ritrova a interpretare.

L’avventura con il Wrexham

Ryan Reynolds, 47enne attore canadese, è ben noto per il ruolo di Deadpool, che tra non molto tornerà sul grande schermo, affiancato da Wolverine, interpretato dall’amico Hugh Jackman. Il mondo degli sportivi ha però imparato a conoscerlo e apprezzarlo anche per la sua folle avventura con il Wrexham, società gallese dall’antica storia, che sogna di raggiungere la Premier League, dalla quale oggi è molto distante.

Una Cenerentola del calcio, di fatto, nella quale un’intera cittadina si riconosce in maniera viscerale. Una vicenda che è al centro di una serie documentario avvincente. Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno dimostrato di non essere due ricconi di passaggio, ma di avere a cuore club e città, tifosi e calciatori.

Il marito di Blake Lively lo ha dimostrato in maniera lampante e magnifica, intervenendo nella vita di Laura Mangan, compagna del calciatore Anthony Forde. Un’esistenza, la loro, cambiata radicalmente dal giorno alla notte.

Ryan Reynolds è un vero eroe

Ma cosa ha fatto di preciso Ryan Reynolds? Occorre sapere che a febbraio 2023 la vita di Laura Mangan e Anthony Forde è stata stravolta, in senso assolutamente negativo. Poco dopo la nascita del figlio Paddy, infatti, alla donna sono stati di fatto diagnosticati pochi mesi di vita.

Tutto ha avuto inizio con una risonanza magnetica relativa al suo braccio. Il responso ha però portato alla rivelazione di un tumore al cervello, reputato inoperabile. Stando alle parole del chirurgo che l’ha analizzata, non c’era da aspettarsi che qualche mese di vita. Nella migliore delle ipotesi, un paio d’anni.

Forde ha avuto modo di parlare di questa vicenda in un podcast: “Cercavamo d’essere il più positivi possibile, finché non abbiamo parlato con il neurochirurgo. Ci è stata data, poi, la peggiore notizia possibile”.

Pochi giorni dopo questo fulmine a ciel sereno, Ryan Reynolds li ha videochiamati. Faccia a faccia tra Galles e Stati Uniti. L’attore li ha invitati entrambi a raggiungerlo negli USA, al fine di poter ricevere un secondo parere, stavolta con uno dei più importanti neurochirurghi del Paese.

Una decisione salvifica, è il caso di dirlo, dal momento che l’esperto si è detto molto più ottimista. La biopsia ha poi confermato la sua prima impressione. La diagnosi effettuata in precedenza era errata e il tumore, per quanto assolutamente reale, era benigno.

Un fascio di luce accecante ha illuminato la vita dei due coniugi, ed ecco le parole di Forde: “Non credo che avrei ricevuto questo aiuto da nessun’altra parte. Siete fantastici. Sono persone veramente buone (citando anche McElhenney), che hanno un grande cuore e io, la mia famiglia e i miei amici, saremo loro sempre grati”.