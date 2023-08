Blake Lively, la moglie più fortunata: i romantici auguri di Ryan Reynolds

Fonte: IPA Blake Lively, 10 look indimenticabili tra stile e tendenze

Fidanzati e mariti all’ascolto prendete appunti: Ryan Reynolds insegna come essere il compagno perfetto sui social. Si è guadagnato quasi 6 milioni e mezzo di mi piace il post Instagram dedicato all’altrettanto famosa mogliettina, impegnata oggi a festeggiare 36 anni.

L’attore della saga Marvel è un supereroe anche su Instagram: romantico ma mai sdolcinato, tenero ma discreto, con quel tocco di ironia che non guasta mai. Sui social mantiene un aplomb impeccabile e, anche stavolta, ha lasciato tutti senza parole – soprattutto l’amata Blake Lively.

“Ti porto sul palmo della mano”: i dolci auguri di Ryan Reynolds alla moglie

Nessuna foto patinata, gli scatti scelti da Ryan Reynolds per celebrare la neo 36enne Blake Lively sono gli stessi che ci scattiamo tutti in vacanza: un paio di selfie dall’inquadratura storta, un tramonto sfocato e dei ritratti al naturale, con i capelli spettinati e il sorriso spontaneo. Non ha nulla di ordinario, invece, la didascalia che accompagna il carosello.

“L’unica cosa che è mia in maniera irrevocabile è l’amore che provo per questa persona assieme alla stima e alla riverenza nei suoi confronti” ha scritto la star di Hollywood (e già siamo tutte sciolte), per poi proseguire: “Sono testimone della sua vita ed è qualcosa che non posso dare per scontato neppure se lo volessi”. Wow, cos’altro si può aggiungere?

A concludere il romanticissimo augurio, un pizzico di ironia che non guasta mai – e riporta tutti con i piedi per terra: “E credetemi (a darti per scontata), ci ho provato. Buon compleanno. Ti porto sul palmo della mano, dannazione”. Blake Lively, anche lei probabilmente senza parole, ha ripostato la dolce dedica con una tenera emoticon.

Ryan Reynolds e Blake Lively: la coppia più simpatica di IG

Che Ryan Reynolds e Blake Lively si scambino messaggi e battute su Instagram non è di certo una novità. Questa coppia d’oro di Hollywood gioca con i social continuamente, tra i più seguiti del jet set, insieme contano l’esorbitante cifra di 100 milioni di follower. È la prima volta, però, che Reynolds si dimostra così sfacciatamente romantico.

Di solito, l’interprete di DeadPool, si diverte piuttosto a prendere in giro la moglie. Lo scorso anno, la foto scelta per farle gli auguri di compleanno era un primo piano dell’attore, con lei tagliata via. Spesso, Reynolds prende in giro il lato fashion della moglie (che ha avuto Gossip Girl come scuola di stile) mostrando al mondo i suoi capelli scompigliati o la fatica necessaria a ottenere il perfetto look per il Met Gala.

Lei, dal canto suo, risponde per le rime e ai propri follower mostra il lato più segreto del marito: dalla vanità nel riguardarsi sullo schermo ai numerosi, e sempre disastrosi, esperimenti culinari. Insomma, Ryan e Blake piacciono perché sono una coppia “normale”. Conosciutisi sul set, sposati dal 2012 e genitori di quattro bambini, l’ultimo arrivato a febbraio di quest’anno, sono bellissimi sì, e anche famosissimi e ricchissimi, ma lungi dai colpi di testa, tradimenti clamorosi e roboanti crisi che colpiscono ciclicamente le coppie vip.