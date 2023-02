Blake Lively, è nato il quarto figlio: l’annuncio (velato) su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Blake Lively ha dato alla luce il suo quarto figlio: l’attrice, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, anche in questo caso ha dato l’annuncio della nascita del bebè con un post che lascia solo intuire il fatto. Su Instagram ha pubblicato una foto con il marito Ryan Reynolds e la madre di lui, Tammy: impossibile non notare che il pancione dell’attrice è sparito, mentre si definisce “piuttosto occupata“.

Blake Lively, l’annuncio del quarto figlio è velato (e nel suo stile)

Blake Lively ci ha ormai abituati al grande riserbo sulla sua vita privata: negli anni raramente si è mostrata col pancione e per tanto tempo non ha neanche svelato i nomi dei suoi figli per tutelarne la privacy. Lo scorso settembre l’attrice si era presentata col marito Ryan Reynolds sul red carpet newyorkese del Forbes Power Women’s Summit con un minidress dorato che lasciava intravedere le rotondità della sua quarta gravidanza, confermando di fatto le voci della sua dolce attesa.

Una notizia bellissima per i fan di una delle coppie più amate di Hollywood: Blake e Ryan da tempo fanno sognare con il loro amore da favola, ma dal canto loro hanno sempre cercato di tenere il più possibile lontani i pettegolezzi e i riflettori puntati sulla loro vita privata.

Proprio per questo la coppia non ha fatto alcun annuncio in pompa magna per l’arrivo del suo quarto figlio, limitandosi a condividere delle foto scattate in famiglia durante i festeggiamenti del Super Bowl. L’attrice, oltre a immortalare alcuni dei piatti della giornata, ha pubblicato una foto con il marito e la suocera Tammy. Il dettaglio – non da poco – è che la Lively non ha più il pancione, segnale inequivocabile che l’arrivo del bebè è avvenuto già da qualche settimana. A confermare la bella notizia anche la didascalia a corredo del post: “Siamo stati occupati“.

La notizia – giunta come un fulmine a ciel sereno – è stata accolta con grande gioia dai suoi fan, che si sono congratulati con la coppia. E non è mancato qualche commento ironico: “Vorrei dirti che sono invidiosa che tu sia rientrata nei jeans. Il mio bambino ha 96 mesi e indosso ancora i leggings!”, ha scritto una sua follower.

Non si conoscono ancora né il sesso né il nome del bebè appena nato, ma non è detto che la coppia non possa rivelare qualche altra piccola informazione sull’arrivo del nuovo membro della loro numerosa e bellissima famiglia nelle prossime settimane.

Blake Lively, l’amore da favola con Ryan Reynolds

Si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde, nel 2010, e da allora non si sono più lasciati: nel 2012 si sono sposati, e insieme hanno avuto tre figlie, James, 8 anni, Inez, di 6 anni, e Betty, di 3, nata nel 2019.

Blake ha sempre dato la priorità ai suoi bambini, tanto che per scegliere i ruoli da interpretare ha confessato: “Penso di doverlo amare davvero, davvero, davvero, davvero, perché sono ossessionata solo dai miei figli”. E del resto, anche Ryan Reynolds non ha mai nascosto di volersi dedicare alla sua piccola tribù: “Io e Blake non abbiamo mai lavorato nelle stesso momento, quando lei girava un film io ero a casa e viceversa”, ha dichiarato in una recente intervista.

E ha espresso il desiderio di allontanarsi temporaneamente dalla recitazione per concentrarsi sulla paternità: “La cosa più importante per me è che non voglio perdere questo periodo con i miei figli”.