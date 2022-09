Ryan Reynolds, la gioia più grande dopo la paura: Blake Lively è incinta

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Si allarga la famiglia di Ryan Reynolds e Blake Lively, che presto daranno il benvenuto al loro quarto figlio. La conferma è arrivata da un’immagine inequivocabile: quella dell’attrice che, sul red carpet del decimo vertice annuale del Forbes Power Women, ha mostrato il pancione felice e orgogliosa. Grande gioia per la coppia, e in particolare per l’attore, dopo la paura scampata in seguito all’asportazione di un piccolo polipo dal colon, potenzialmente nocivo.

Ryan Reynolds e Blake Lively: la coppia attende il quarto figlio

L’amore tra Ryan Reynolds e Blake Lively è uno dei più acclamati del cinema hollywoodiano. E, dopo le indiscrezioni, ecco che arriva la notizia della quarta gravidanza dell’attrice, sulla quale si vociferava ormai da tempo e che alla fine è stata da lei confermata. In occasione del red carpet del decimo vertice annuale di Forbes Power Woman, cui ha preso parte, la diva 35enne ha infatti sfoggiato il pancione in un mini abito dorato ed abbagliante, che le abbracciava la parte centrale mettendo in risalto la rotondità.

Blake Lively è parsa elettrizzata sul red carpet di Forbes con un sorriso bellissimo, accarezzandosi dolcemente il pancione. La star, unitamente al mini abito dorato, ha indossato anche una sciarpa, orecchini dorati e scarpe Mary Jane con plateau color crema. Oltre a un sorriso smagliante sul volto.

Fonte: IPA

Una notizia accolta con grande gioia anche da Ryan Reynolds, che ha da poco scampato un pericolo per la propria salute. In un video condiviso sui social ha infatti annunciato di aver fatto una colonscopia dopo aver perso una scommessa con un amico. Una decisione che si è rivelata vitale: i medici gli hanno infatti rilevato un piccolo polipo al colon potenzialmente nocivo, prontamente asportato. Nel video l’attore hollywoodiano invita tutti gli uomini della sua età a sottoporsi a questo importante test, utile per prevenire simili problemi di salute.

Ryan Reynolds e la storia d’amore con Blake Lively

La gioia ha presto sostituito il grande spavento nella vita di Ryan Reynolds, che può ora gioire al pensiero del suo quarto figlio in arrivo. L’attore e Blake Lively hanno già tre figli insieme: James, Inez e Betty, quest’ultima nata a ottobre 2019. La coppia si è incontrata all’inizio del 2010 mentre lavorava al film Lanterna Verde e ha iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2011. Il matrimonio è arrivato l’anno successivo.

Come riportato dal Daily Mail, nel 2020 la Lively aveva dichiarato di essere davvero felice di essere madre durante una chiacchierata con Harper’s Bazaar. E, spiegando come solitamente sceglie i ruoli da interpretare al cinema, ha svelato: “Penso di doverlo amare davvero, davvero, davvero, davvero, perché sono ossessionata solo dai miei figli”.

Sul fronte opposto, Ryan Reynolds ha di recente espresso il desiderio di allontanarsi temporaneamente dalla recitazione per concentrarsi un po’ sulla paternità: “La cosa più importante per me è che non voglio perdere questo periodo con i miei figli. Quando sto girando un film, sono spesso in Europa, sono via, ci sono ore incredibilmente lunghe, è una specie di esigenza costante essere lì tutto il tempo”.