Blake Lively irriconoscibile: tuta e camicia di flanella per le strade di New York

Se pensiamo a Blake Lively ormai la prima immagine dell’attrice che ci viene in mente è quella sulla scalinata del MET Gala fasciata nel meraviglioso abito di Versace che cambia colore e ispirato alla Statua della Libertà.

Proprio per questo le foto del volto della serie tv cult Gossip Girl che sono girate in queste ore ci hanno stupiti: mai avremmo potuto immaginare che Blake vagassee per le strade di New York spettinata, in camicia di flanella deformed e pantaloni della tuta infilati in stivaloni platform… praticamente irriconoscibile!

Blake Lively, irriconoscibile per le strade di new York (insieme a un altro)

A prima vista gli scatti rubati per le strade di New York di Blake Lively vestita in maniera improbabile e con i capelli arruffati hanno mandato in tilt i fan dell’attrice. Il look decisamente fuori la comfort zone di Blake è solo il primo dettaglio che ha destato preoccupazione, calcolando che negli scatti la Lively è anche abbracciata a un uomo che non è il marito Ryan Reynolds.

Fortunatamente queste foto in realtà non sono del tutto “reali” ma, anzi, nascondono una sorpresa: Blake è vestita in questo modo e abbracciata all’attore Brandon Sklenar perché in realtà è sul set di un film… e non una pellicola qualunque, ma bensì la trasposizione cinematografica di uno dei romanzi più amati degli ultimi anni: It Ends With Us – Siamo noi a dire basta.

Il romanzo, scritto da Coleen Hoower, infatti, è uscito nel 2016 e anno dopo anno ha fatto il giro del mondo divenendo virale su TikTok. Nell’omonima pellicola, Blake Lively interpreterà proprio il ruolo della protagonista, ovvero Lily Bloom, giovane imprenditrice che è stata figlia adolescente di un padre violento alla quale, purtroppo, il destino sembra volerle far ricalcare le orme della madre. Quasi senza che lei se ne accorga.

Blake Lively, cambio look: da bionda a rossa

Oltre a cambiare decisamente stile, la Serena van der Woodsen di Gossip Girl Blake Lively ha anche cambiato look in maniera (quantomeno) semi-permanente. I suoi lunghissimi capelli biondi, caratterizzati da un mosso super ordinato (e invidiabilissimo) si sono trasformati in una selvaggia cascata di ricci ramati, come ha anticipato anche in una delle sue ultime uscite pubbliche dove indossava un abito in pelle dalle vibes decisamente vintage. Già in passato, e più precisamente nel 2011, la Lively era stata rossa per interpretare il personaggio di Glenda nel film Hick.

Diventata mamma per la quarta volta a febbraio scorso, la Lively non ha perso quindi tempo a tornare sul set per vestire i panni di un personaggio amatissimo e potrebbe farle compagnia per davvero tanto tempo. Il successo del romanzo della Hoower (il più venduto del 2022) è infatti valso alla storia di Lily Bloom un sequel che, ovviamente, qualora fosse trasposto vedrebbe come protagonista ancora una volta l’attrice.

Oltre al compagno di set (che abbraccia nelle foto diventate virali) tra i protagonisti della pellicola ci sarà anche l’attore Justin Baldoni, regista del film che interpreterà uno dei due contendenti della protagonista questo rom-com dai toni a volte drammatici e malinconici.