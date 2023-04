Blake Liveli alla riapertura dello store Tiffany&Co. di NY

Blake Lively non sbaglia un colpo. Ad appena due mesi dalla nascita del suo quarto figlio è più in forma che mai e, nonostante abbia ridotto la sua presenza agli eventi mondani, l'attrice non ha voluto rinunciare alla grande riapertura di del flagship store Tiffany & Co, il nuovo store di lusso della 5th Avenue di New York City. E lo ha fatto con un look pazzesco dalle vibes vintage, cinta in un abito in pelle e con una criniera da vera leonessa.