Blake Lively, pubblicate le foto delle figlie minorenni: “Togliete questa spazzatura”

Fonte: IPA Blake Lively

Nonostante la grande popolarità, Blake Lively ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua famiglia: l’attrice, mamma di quattro bambini, li ha mostrati in pubblico in pochissime occasioni, assicurandosi che possano vivere un’infanzia serena. Per questo motivo, quando il settimanale Chi ha pubblicato senza il suo permesso degli scatti che la ritraggono in compagnia delle tre figlie più grandi, lei è interveuta senza remore sui social: “Togliete questa spazzatura” ha commentato sotto il post incriminato.

Blake Lively, le parole sotto gli scatti non autorizzati

Blake Lively si è sempre distinta per il garbo e la gentilezza con fan e fotografi, che sul red carpet l’hanno immortalata bellissima e sorridente in numerose occasioni. Ma se c’è qualcosa che infastidisce l’interprete di Gossip Girl, è il mancato rispetto della sua privacy familiare. Per questo motivo, quando il magazine Chi ha pubblicato degli scatti che la ritraevano a Capri con le figlie, non ha potuto fare a meno di commentare duramente le immagini, che mostravano il volto delle bambine.

Sono ben 5 le foto pubblicate dal settimanale, che mostrano la Lively a bordo di un piroscafo in compagnia delle tre figlie James, Inez e Betty, della tata e del conducente della motonave. “Assolutamente no. Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini che sono state scattate a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Vergognatevi per averle condivise. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e lo sapete. E chiunque altro si sente disturbato da uomini adulti che perseguitano i bambini e vengono ricompensati per questo, smetta di seguire questo account” ha tuonato Blake sotto il post incriminato.

Le foto sono state prontamente rimosse, ma in molti hanno ripubblicato le parole dell’attrice sostenendone il messaggio. La sensazione, tuttavia, è che la querelle possa arrivare dai canali social alle aule del tribunale.

Blake Lively, tra famiglia e lavoro a Capri

Blake Lively si trova a Capri per girare il sequel di Un piccolo favore, pellicola di Paul Feig che la vede protagonista accanto ad Anna Kendrick. Il film sarà ambientato proprio in Italia, e vedrà tra le new entry del cast anche Michele Morrone, chiamato a vestire i panni del futuro marito del personaggio di Blake. Impegnata per un lungo periodo Oltreoceano, la Lively ha preferito portare con sé le figlie, nate dal matrimonio con il collega Ryan Reynolds.

Considerati una delle coppie inossidabili di Hollywood, i due divi sono genitori di quattro bambini: James (nata nel 2014), Inez (2016) e Betty (2019). L’ultimo, di cui non si conoscono né il sesso né il nome, è nato nel febbraio 2023. Ryan e Blake tengono moltissimo alla serenità della loro famiglia, e mostrano molto raramente i figli in pubblico: “Vogliamo che i nostri figli abbiano la stessa vita normale che abbiamo avuto noi. Io e Blake per anni non abbiamo mai lavorato nello stesso momento. Quando lei girava un film io ero a casa e viceversa. Mi piace portarle a scuola la mattina e poi andare a prenderle” aveva spiegato Reynolds a People, condividendo la sua quotidianità di papà.