Fonte: IPA Blake Lively e Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds compongono una delle coppie più amate di Hollywood. Ricchi e famosi eppure visti dal pubblico come estremamente alla mano e, quasi, alla portata. Riuscire a ridurre questa distanza rispetto ai fan è un gran merito e, in cambio, i due vengono costantemente inondati da affetto proveniente da ogni parte del mondo.

Per questo l’annuncio del nome del loro quarto figlio è rapidamente divenuto virale. A tutti, o quasi, interessa scoprire un nuovo tassello aggiunto al loro splendido quadro famigliare. Di seguito tutte le informazioni, anche se due misteri restano ancora in piedi.

Blake Lively e Ryan Reynolds: il nome dell’ultimo figlio

Questo è un periodo decisamente felice e stressante per Ryan Reynolds e Blake Lively. Finalmente è arrivato in sala Deadpool & Wolverine, che vede l’attore al fianco dell’amico Hugh Jackman. Un progetto che sembrava impossibile, fino a pochi anni fa.

Tutto è divenuto realtà e, unito ad altri progetti cinematografici e alla squadra del Wrexham (acquistata con l’attore Rob McElhenney), ha contribuito a tanti mesi a dir poco frenetici. Un anno fa, però, la notizia più importante. Lui e la moglie Blake Lively hanno accolto al mondo il loro quarto figlio. Il pubblico ha avuto modo di conoscere James, Inez e Betty ma per tanto tempo non ha ottenuto informazioni in merito al nome dell’ultima aggiunta in famiglia. Ora possiamo dirlo: Olin.

Il significato del nome

Blake Lively e Ryan Reynolds sanno benissimo quanto sia complicato evitare che la propria privacy venga infranta. Accettano d’essere a disposizione del pubblico, così come dei tabloid, ma non che lo stesso destino debba toccare ai loro figli. È divenuto virale l’attacco alla rivista Chi, rea d’aver condiviso foto dei loro figli senza autorizzazione. L’attrice aveva anche lamentato una sorta di “costruzione dell’immagine”, con un’inquadratura che lasciava pensare a un saluto verso i paparazzi.

Aver celato il nome del quarto figlio rientra in questa attenzione alla loro tutela dagli obiettivi. In occasione della proiezione di Deadpool & Wolverine al Lincoln Center di New York, Ryan Reynolds ha però tenuto un breve discorso e ringraziato la sua famiglia, presente in toto. In questo momento che rivelato il nome Olin.

Restano però in piedi ancora due misteri. I fan, così come la stampa, non hanno idea di quale sia la data di nascita del bimbo. Al tempo stesso, non si ha una chiara idea sul sesso. Il web in merito è diviso, tra chi lo ritiene un nome quasi certamente maschile e chi invece crede la coppia abbia avuto quattro femmine.

I primi potrebbero avere ragione, ma ciò non comporterebbe una correlazione diretta con il sesso. Del resto James, nome tipicamente maschile, è stato dato alla primogenita della coppia. Ciò che sappiamo è la derivazione di Olin, che in lingua nahuati (originaria della popolazione azteca) vuol dire costante movimento.