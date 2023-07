Charlene di Monaco, nozze sfortunate il 1° luglio: lo stesso destino di un’altra Principessa

Il matrimonio tra Charlene di Monaco e Alberto è stato celebrato il 1° luglio 2o11. Da quel giorno, sono passati 12 anni e tantissimi problemi, che la coppia ha fronteggiato unita. O, perlomeno, questa è l’immagine che è stata restituita al mondo. Un’unione che però non ha mai reso felice la Principessa, che raramente è apparsa sorridente al fianco del marito ma al quale – di fatto – non ha mai voltato le spalle. I loro figli sono la sua vera ragione di vita: la nascita di Jacques e Gabriella l’ha resa una persona completamente diversa. È la data del matrimonio a far riflettere, certamente per un’assurda coincidenza: questo è infatti il giorno che anche Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet avevano deciso per le loro nozze, turbolente, e che solo negli ultimi tempi hanno sistemato con una nuova intesa.

Charlene di Monaco, la strana coincidenza sulla data delle nozze

L’hanno spesso definita come la Principessa ribelle. Ed, effettivamente, è stato così per moltissimi anni. Stephanie di Monaco è la terza figlia di Ranieri III e di Grace Kelly, lontanissima dallo stile della Principessa Carolina e da suo fratello Alberto, che ha comunque sempre sostenuto. Il suo ruolo all’interno del Principato è sempre stato defilato, se si osserva invece l’impegno della sorella maggiore, ma la sua figura è diventata sempre più importante col tempo, soprattutto dopo l’arrivo di Charlene.

In pochi però sanno che le due Principesse sono unite da una data molto importante, quella del matrimonio. Entrambe si sono unite civilmente il 1° luglio, sebbene a distanza di 16 anni. Una strana coincidenza che fa riflettere, visto l’andamento delle nozze di Stephanie, e che fa pensare che questa sia una data che – in qualche modo – segni il destino delle teste coronate monegasche che la scelgono per il proprio matrimonio.

Il destino già segnato

Sono di certo solo fantasie, ma il 1° luglio non ha portato bene a Stephanie e Charlene di Monaco. La sorella di Alberto si è sposata nel 1995 ma il suo matrimonio, con l’uomo che era stato la sua guardia del corpo, è stato tutt’altro che felice. Anzi, è stato caratterizzato da una serie di scandali che hanno portato a una repentina rottura. I due sono diventati nonni di una bellissima bambina, avuta dal figlio Louis, e – col tempo – hanno trovato un loro equilibrio nonostante le incomprensioni del passato.

Charlene di Monaco e Alberto non si sono mai separati, nonostante voci insistenti di divorzio si siano rincorse per moltissimo tempo, ma sembra che le nozze stesse fossero in serio pericolo. Pare infatti che la futura Principessa avesse scoperto la lunghissima serie di scappatelle che avevano caratterizzato il passato di colui che stava per diventare suo marito, motivo per cui avrebbe considerato la possibilità di non presentarsi all’altare.

La storia racconta però qualcosa di diverso: le nozze sono state celebrate e, nel 2014, sono nati i loro bambini. Un matrimonio fatto però di alti e bassi, che ha rischiato di andare in frantumi nel momento più difficile per Charlene e che l’ha costretta per mesi in Sudafrica. Colpita da una seria infezione otorinolaringoiatrica, la Principessa è rimasta per molto tempo nella sua terra prima che potesse tornare alla Rocca, dove si è riunita alla sua famiglia.