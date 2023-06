Alberto e Charlène: la loro fiaba d’amore tra alti e bassi

Fonte: Getty Images Alberto e Charlène di Monaco

Un apparente clima sereno è tornato ad aleggiare tra la principessa Charlène e il principe Alberto di Monaco, dopo che nei mesi scorsi una rivista francese aveva affermato si stessero separando.

La coppia principesca, che ha due gemelli di otto anni, Jacques e Gabriella, ha rilasciato una dichiarazione in cui respinge tali “voci maligne”. “Vorrei smentire formalmente le voci diffuse dalla rivista francese Royauté. Vi prego di ignorare l’articolo che è totalmente infondato”, ha dichiarato un portavoce, secondo quanto riportato dal MailOnline. Ma non è la prima volta che la principessa Charlène e il principe Alberto si trovano a difendere il loro matrimonio sempre al centro della cronaca rosa.

Fonte: Getty Images

A luglio festeggeranno dodici anni di nozze e chissà quanto poco tempo passerà prima di vedere la nuova copertina di un settimanale pronta a mettere in dubbio il loro matrimonio.

Il primo incontro

Nel 2000, a pochi mesi dalla fine dei Giochi Olimpici di Sydney (nei quali la futura principessa si era classificata quinta nella staffetta 4×100), l’allora Charlène Wittstock incontrò il Principe Alberto di Monaco mentre gareggiava nel Principato all’evento Mare Nostrum.

Di quell’incontro la principessa ricorderà: “Avevo appena 22 anni. Mi era capitato di vedere il principe soltanto sui giornali. Quando mi ha avvicinata al ballo dopo i campionati di nuoto, sono rimasta incuriosita dalla sua semplicità e dal suo interesse per me. Parlando di sport è riuscito a rendersi irresistibile”.

Fonte: Getty Images

I due avevano un punto in comune: anche il principe Alberto aveva partecipato più volte alle Olimpiadi invernali con la squadra di bob monegasca. Si racconta che, sempre quella sera, Alberto abbia invitato la nuotatrice sudafricana a fare un giro in Rolls-Royce per le strade di Montecarlo per poi metterle di nascosto nella tasca il numero di cellulare che però lei non avrebbe più trovato.

Il lungo corteggiamento

In seguito lui la corteggiò molto andando anche da lei in Sudafrica e la prima foto dei due in “versione coppia” venne scattata a Torino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali nel 2006.

Fonte: Getty Images

Alberto era alla guida del piccolo principato da meno di un anno, infatti il principe Ranieri III era morto ad aprile 2005. Durante i cinque anni di fidanzamento Charlène si trasferì a Monaco iniziando a studiare il francese. Ma è solo al matrimonio di Victoria di Svezia nel 2010 che Charlène fece la sua prima apparizione pubblica ufficiale a fianco di Alberto.

Il fidanzamento ufficiale

La coppia annunciò il proprio fidanzamento il 23 giugno 2010. Il Principe Alberto fece la proposta di matrimonio a Charlène con un anello di fidanzamento con diamante taglio goccia e si racconta che avrebbe telefonato al padre di lei, Michael, per chiedergli la mano come da tradizione.

Il Royal Wedding

Nel luglio 2011 Alberto e Charlène si unirono in matrimonio e per il piccolo principato fu una grande festa: la fiaba stava continuando, anche se nei giorni precedenti le nozze si diffuse la voce che Charlène avrebbe avuto paura di fare il grande passo.

I tre giorni di cerimonia iniziarono il 30 giugno con un concerto degli Eagles. Il primo luglio si svolse la cerimonia civile nella Sala del Trono del Palazzo del Principe, per la quale Charlène indossò un abito Chanel color acquamarina fatto su misura. Infine, il 2 luglio si celebrò la cerimonia religiosa alla presenza di molti membri delle famiglie reali. In quel caso Charlène indossava un abito off-the-shoulder di Armani Privé con 40.000 cristalli Swarovski.

La stampa fece molte speculazioni negative sulle lacrime di Charlène nel giorno del suo matrimonio, anche se lei ha sempre smentito queste voci, spiegando che era emozionata come tutte le spose. In quell’occasione Charlène disse: “Ho scelto di sposarlo perché lo amo e voglio stare con lui per sempre”.

Fonte: Getty Images

Al di là delle voci, in effetti la principessa fu molto determinata a sposare Alberto, tanto che abbandonò la fede protestante per abbracciare quella cattolica, seguì lezioni di etichetta e stile e studiò il ruolo che avrebbe ricoperto dopo il matrimonio.

La pressione mediatica dopo le nozze

“Ho bisogno di un periodo di adattamento, sarò principessa a modo mio” così Charlène esordì in un’intervista tre mesi dopo le nozze con Alberto. La principessa ha sempre vissuto in maniera negativa la grande aspettativa che i monegaschi e i media avevano su di lei.

Il confronto con Grace Kelly

Charlène come Grace? Per l’ex nuotatrice sudafricana è un confronto continuo quello con la suocera, Grace Kelly è stata un’icona di stile mondiale ammirata da tutti per la sua eleganza.

Questo confronto con la suocera non è mai piaciuto a Charlène e in un’intervista del 2014 a Vanity Fair disse: “Non lo vivo. Non mi sono mai posta in questo modo nei confronti della madre di mio marito. Ho molta ammirazione per quello che ha rappresentato, prima e dopo il matrimonio con il principe Ranieri. Soprattutto dal punto di vista umano.”

Fonte: Getty Images

La verità è che le due in comune avevano solo il colore dei capelli e oggi nemmeno più quello, dati i tanti cambi di look della principessa. Un detto dice che quando si cambia taglio e colore è per cambiare vita. In questi ultimi anni forse Charlène dando un taglio ai suoi capelli ha pensato o sperato di cambiare anche la sua esistenza.

I gemelli della coppia

Nel maggio 2014, dopo tre anni di matrimonio, la principessa Charlène e il principe Alberto annunciarono di aspettare il loro primo figlio come coppia (dato che Alberto era già padre di due figli fuori dal matrimonio concepiti con altre donne), ma a sorpresa in ottobre rivelarono che avrebbero avuto due gemelli.

Il 10 dicembre dello stesso anno nacquero la principessa Gabriella e il principe Jacques. Nonostante Gabriella sia la primogenita, le leggi monegasche prevedono che Jacques la preceda nella linea di successione.

Fonte: Getty Images

“Cerco di essere presente il più possibile, nonostante gli impegni ufficiali. Appena questi lo consentono sto con i miei figli anche cambiando pannolini e dando il biberon” così Alberto raccontò il suo essere padre a pochi mesi dalla nascita dei gemellini e parlando della moglie aggiunse: “Li segue in ogni momento della giornata, fa loro il bagnetto e devo dire che sono già bravissimi. Penso che nuoteranno, ancora prima di camminare o parlare”.

I figli “illegittimi”

Per tutti gli anni ’90, Alberto è stato conosciuto come un principe playboy, spesso accompagnato dalle modelle più famose agli eventi glamour di tutto il mondo. Durante i primi tempi di frequentazione con Charlène, dopo aver affrontato una causa di paternità, Alberto confermò di aver avuto un figlio da un’altra donna, una hostess di Air France, il piccolo Alexandre Grimaldi-Coste.

Nel 2006 il principe Alberto conferma con una dichiarazione di essere anche il padre della figlia di Tamara Rotolo, la donna americana che aveva intentato una causa di paternità contro di lui nel 1992. La figlia si chiama Jazmin Grace Grimaldi.

Fonte: Getty Images

Nel dicembre 2020 è stato rivelato che una donna brasiliana ha fatto causa al principe per la paternità di suo figlio che sosteneva essere stato concepito durante la relazione di Alberto con Charlène. La coppia ha fatto fronte comune, mentre gli avvocati di Alberto hanno affermato che si trattava di una “bufala”.

Sicuramente tutte queste paternità vere e presunte, gli scandali e l’essere sempre al centro della cronaca rosa non sono elementi che hanno aiutato la coppia negli anni.

La permanenza forzata di Charlène in Sudafrica

All’inizio del 2021, Charlène si recò in Sudafrica nell’ambito delle sue attività filantropiche e, poco dopo il suo arrivo, rivelò di aver contratto un’infezione e di essere stata ritenuta inadatta a volare. Così, anche a causa della pandemia che stava bloccando tutto il mondo, la principessa rimase per diversi mesi nella terra in cui aveva vissuto fino all’incontro con il principe.

Il ritorno nel Principato

Dopo essersi sottoposta a un ultimo intervento in Sudafrica, Charlène tornò a Monaco l’8 novembre, ma nel giro di poche settimane fu nuovamente lontana dalla famiglia, assente dai festeggiamenti per la Festa Nazionale di Monaco del 19 novembre e il marito Alberto confermò che la moglie si stava curando presso una struttura medica. Charlène si riunì alla famiglia tornando piano piano alla vita pubblica monegasca solo da maggio 2022.

Parlando al quotidiano Monaco-Matin, Charlène commentò: “Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce… il percorso è stato lungo, difficile e molto doloroso”. Aggiungendo, tuttavia, di sentirsi “molto felice di essere tornata a casa a Monaco e con la mia famiglia”.

Un Natale in famiglia

Finalmente nella famiglia Grimaldi pare essere tornato un clima di serenità dal Natale 2022 e nel nuovo anno Alberto e Charlène sono stati molto uniti negli impegni pubblici, facendo partecipare, quando possibile, anche i due gemelli molto amati dai monegaschi. Lo scorso maggio a Londra, la coppia ha partecipato all’incoronazione di Carlo III e Charlène è tornata a svolgere il suo ruolo di principessa consorte a pieno titolo.

Fonte: Getty Images

Nonostante i cambi di look e i sorrisi sempre poco spontanei della principessa, la fiaba sembra continuare nel piccolo Principato che con le storie turbolente dei Grimaldi ha fatto incuriosire e sognare diverse generazioni.