Kate Middleton, il dress code da matrimonio che tutte dovremmo copiare

Kate Middleton ha definito il perfetto look da invitata al matrimonio: abiti bon ton dai colori pastello con cappello coordinato. I collant sono obbligatori

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha partecipato a diversi matrimoni reali o comunque a nozze importanti da quando è sposata con William. E per non sbagliare, si attiene sempre a un preciso dress code che è un esempio per tutte noi.

I look da invitata di Kate Middleton prevedono un abito dal taglio classico, un cappello coordinato – secondo lo stile british – décolleté dal tacco alto e sottile indossate coi collant e clutch. I colori sono generalmente tenui. E se il matrimonio è alla sera, il vestito lungo è d’obbligo.