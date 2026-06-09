Tg Pop, il meglio del mese di maggio 2026 (che forse ti sei persa)

Che cosa è successo a maggio 2026? Rivedi le notizie pop più importanti del mese (che forse ti sei persa): da Kate Middleton a Reggio Emilia all’incontro di Anna Pepe con il Presidente Mattarella, passando per l’Eurovision dove Sal Da Vinci si è piazzato in quinta posizione e la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip.