Tg Pop, il meglio del mese di maggio 2026 (che forse ti sei persa)

Rivedi le principali notizie pop del mese di maggio: da Kate Middleton in Italia alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip

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Redazione

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Che cosa è successo a maggio 2026? Rivedi le notizie pop più importanti del mese (che forse ti sei persa): da Kate Middleton a Reggio Emilia all’incontro di Anna Pepe con il Presidente Mattarella, passando per l’Eurovision dove Sal Da Vinci si è piazzato in quinta posizione e la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip.

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