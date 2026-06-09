Che cosa è successo a maggio 2026? Rivedi le notizie pop più importanti del mese (che forse ti sei persa): da Kate Middleton a Reggio Emilia all’incontro di Anna Pepe con il Presidente Mattarella, passando per l’Eurovision dove Sal Da Vinci si è piazzato in quinta posizione e la vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip.
Tg Pop, il meglio del mese di maggio 2026 (che forse ti sei persa)
Rivedi le principali notizie pop del mese di maggio: da Kate Middleton in Italia alla vittoria di Alessandra Mussolini al GF Vip