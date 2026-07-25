Kate Middleton potrebbe tornare in Italia nel 2027. Il suo amico Sir Ben Ainslie ha rivelato perché e ha confessato: "È super competitiva"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ben Ainslie e Kate Middleton

Kate Middleton potrebbe tornare in Italia l’anno prossimo. Il suo amico, Sir Ben Ainslie, si è lasciato sfuggire che l’ha invitata per un evento molto speciale a Napoli nel 2027. Ora sta a lei accettare o meno.

Kate Middleton, l’amicizia speciale con Ben Ainslie

Kate Middleton e Ben Ainslie si conoscono da tempo e hanno un ottimo rapporto. I due condividono la passione per il mare e per la vela. Per Ainslie però non è un semplice hobby.

Classe 1977, Sir Ben non è semplicemente un velista professionista, ma è il più vincente della storia per aver vinto medaglie in cinque edizioni consecutive dei Giochi olimpici, il terzo ad aver vinto cinque medaglie in questo sport e il secondo ad aver vinto quattro medaglie d’oro. E ovviamente ha partecipato alle più importanti competizioni del settore.

Per i risultati ottenuti, la Corona gli ha conferito diverse onorificenze. Fa parte dell’Ordine dell’impero britannico, ne è ufficiale e commendatore.

Dunque, Sir Ben ha uno stretto legame con la Famiglia Reale e ancora di più con Kate che adora le gare di vela. Non solo le piace guardarle, ma, essendo molto competitiva, ama farle.

La Principessa del Galles e il campione di vela hanno avuto diverse occasioni per uscire in mare insieme e Ben, leggendaria quella del 2022, spera che questo possa avvenire ancora prossimamente. Si sono incontrati per la prima volta nel 2012 durante le Olimpiadi di Londra dove lui ha vinto l’Oro. Nel 2014 inoltre Kate è diventata madrina del The 1851 Trust, un’organizzazione benefica co-fondata da Ben per educare e responsabilizzare i giovani attraverso le discipline STEM.

Kate Middleton, perché potrebbe tornare in Italia nel 2027

Sono infatti passati più di 10 anni da quando Ainslie invitò Kate a unirsi a lui durante le gare dell’America’s Cup. E ha confessato che l’invito è ancora valido: “Spero che riusciremo a convincere la Principessa a venire a fare un’altra veleggiata, che sia per il Sail GP o per l’America’s Cup del prossimo anno a Napoli”.

Se dunque Lady Middleton accettasse l’invito per l’America’s Cup, tornerebbe in Italia, più precisamente a Napoli, a un anno dalla sua visita a Reggio Emilia. Ovviamente, non c’è ancora nulla di deciso e nemmeno è noto se il Palazzo abbia già preso in considerazione l’invito e l’eventuale viaggio.

Però, una possibilità c’è e nemmeno così astratta se si considera da un lato che Kate ama particolarmente il nostro Paese e dall’altro l’amicizia che la lega al CEO del team Emirates Great Britain Sail GP. A tutto ciò va aggiunta la passione per la vela.

“È venuta a navigare con noi sulla barca (nel 2017) e purtroppo non è riuscita ad arrivare alle Bermuda, poi abbiamo fatto altre due campagne e siamo sempre rimasti in contatto”, ha infatti raccontato Ben. “Sono abbastanza sicuro che riusciremo a convincerla a tornare su una di queste barche presto.”

Kate Middleton è super competitiva

Ben, che in costante contatto con la Principessa, ha anche raccontato alcuni aneddoti dei loro incontri in mare. “È una velista molto brava. Abbiamo fatto una regata a Plymouth contro la squadra neozelandese e lei era al timone della nostra barca, con un piccolo aiuto, ma era lei a governare l’imbarcazione dal timone, e abbiamo vinto.”

E ha confessato: “È ovviamente un’ottima sportiva in diverse discipline, ed è estremamente competitiva, quindi sono sicuro che ci sia una fantastica rivalità in famiglia, che senza dubbio li stimola tutti a dare il massimo”.