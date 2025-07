Kate Middleton, lo skipper che ha perso la testa per lei

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Sir Ben Ainslie, storia di un’amicizia

Kate Middleton non è appassionata solo di tennis. Semplicemente lei ama lo sport, di qualunque genere si tratti e non ha paura di niente, lanciandosi anche in imprese sfidanti. È così che ha conquistato lo skipper Sir Ben Ainslie, rimasto folgorato dall’audacia e dal coraggio della Principessa del Galles.

Kate Middleton seduce col suo coraggio

Abbiamo visto Kate Middleton impeccabile a Wimbledon mentre premiava Sinner, con look fantastici e gioielli Cartier da migliaia di euro.

Ma Kate non è solo la raffinata Principessa del Galles, patrona del torneo di tennis più famoso di Gran Bretagna, è una sportiva accanita.

È noto che gioca benissimo a tennis, d’altro canto ha persino sfidato Federer, che è un amico di famiglia. Con William non può scendere in campo, perché – lo ha confessato lei – sono talmente competitivi da non riuscire a completare una partita, finendo a litigare.

Ma Kate non si tira indietro davanti a nessuna sfida. L’abbiamo vista correre in bicicletta, scalare pareti, tirare con l’arco, giocare a rugby. È anche un’ottima nuotatrice, si tuffa persino nell’acqua gelata, e fa snorkeling. Dunque, è a suo agio pure con l’acqua, tanto da saper portare una barca a vela senza troppa esitazione, come ha raccontato il suo amico di lunga data, Sir Ben Ainslie.

Ricordando l’incontro che ha avuto con la Principessa nel 2022, l’ha elogiata per le sue capacità da marinaio e per il coraggio dimostrato nell’affrontare la forza del mare.

In quell’anno Kate si è unita a Ben a bordo del catamarano F50 della Great Britain SailGP per una regata amichevole al Sail Grand Prix di Plymouth. Patrona reale dell’ente benefico di Ben, il 1851 Trust, che aiuta a ispirare i giovani attraverso lo sport, lo ha impressionato con le sue capacità, tanto da rimanerne affascinato.

“Kate era al timone ed era bravissima“, ha detto. “Non era una barca qualunque, era un catamarano che raggiunge i 100 km/h, e abbiamo vinto, quindi sapeva chiaramente il fatto suo. Non ho avuto bisogno di darle consigli. Aveva un’ottima sensibilità per la barca ed era coraggiosa, da quello che ho potuto vedere”.

Kate Middleton, un’amicizia speciale con Ben Ainslie

Ben e Lady Middleton sono in continuo contatto, come ha spiegato il velista: “È molto appassionata e ci teniamo aggiornati su cosa succede nei team di vela”. E della Principessa ha confessato che è “una velista incredibile a pieno titolo”.

E ammirato ha raccontato: “È molto impegnata, ma si tiene in contatto il più possibile, il che è fantastico, e le siamo grati per il suo supporto”.

Kate e Ben sono amici di lunga data. Si sono incontrati per la prima volta nel 2012 in occasione delle Olimpiadi di Londra. E da allora sostengono insieme i giovani che si approcciano alla vela. I due sono spesso usciti in barca insieme e pare che William fosse geloso.