Kate Middleton resta indietro per l’incontro (toccante) con Sir Chris Hoy

IPA Kate Middleton

Durante i Giochi del Commonwealth, per cui Kate Middleton e il Principe William hanno interrotto momentaneamente le proprie vacanze, la Principessa ha vissuto un momento toccante con Sir Chris Hoy, malato di cancro terminale. Sui social, sta circolando un video che la ritrae mentre resta indietro durante una conversazione privata con Hoy.

L’incontro tra Kate Middleton e Sir Chris Hoy

L’incontro è avvenuto durante i Giochi del Commonwealth ospitati a Glasgow il 1° agosto, dove i Principi del Galles si sono recati insieme a George, Charlotte e Louis (un debutto al completo) per seguire alcune delle gare conclusive. Dopo aver assistito alla competizione, la famiglia si è spostata verso il velodromo cittadino, luogo simbolico per il ciclismo britannico.

Ed è proprio lì che è avvenuto il momento toccante, raccontato da un video circolato poi in rete: mentre il Principe William si occupava di accompagnare i bambini verso l’auto in attesa, Kate Middleton è rimasta ancora un po’ per conversare con l’ex campione. Al momento non ci sono conferme sulla conversazione avvenuta tra Kate e Sir Chris Hoy, che rimane segreta, ma molti utenti sui social hanno subito ipotizzato che entrambi stessero parlando di un argomento vicino a entrambi, ovvero l’esperienza della malattia.

Quello che hanno vissuto Kate e William, stando ad alcune dichiarazioni dagli amici vicini alla coppia, è stato un vero “inferno”: la Principessa ha attraversato un percorso complesso e si è sottoposta alle cure necessarie per poi annunciare di aver superato la fase più critica. Sir Chris ha rivelato di avere un cancro alla prostata al quarto stadio nel 2024, in fase terminale. I medici gli hanno diagnosticato dai due ai quattro anni di vita.

L’impegno di Kate accanto a chi affronta la malattia

Negli ultimi tempi la Principessa Kate si è mostrata sempre più attenta e vicina a chi convive con una diagnosi oncologica; dopo essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva, Kate è tornata gradualmente in pubblico e da allora si impegna attivamente a supportare i centri e gli ospedali.

Ne è stata prova, mesi fa, la sua visita a uno dei principali centri di cura oncologica del Paese, dove si è intrattenuta con i pazienti di ogni età, bambini compresi. In quell’occasione non sono mancate parole di incoraggiamento, rivolte in particolare a chi aveva appena tagliato il traguardo di un ciclo di cure.

In passato, la stessa Kate aveva scelto di aprirsi con altri pazienti, raccontando il proprio cammino e sottolineando quanto sia stato importante, per lei, provare a mantenere un atteggiamento positivo. “Si assume una sorta di atteggiamento coraggioso, stoico, durante il trattamento. Poi, una volta completate le cure, si pensa ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero, davvero difficile”, queste erano state le sue prime parole sul tumore. La Principessa, per chiudere con il passato e per accogliere una nuova fase per la sua famiglia, si è anche trasferita dall’Adelaide Cottage di Windsor, casa di ricordi felici ma altrettanto terribili, al Forest Lodge, all’interno del Windsor Great Park.