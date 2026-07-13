Kate Middleton a Wimbledon fa il tifo per Jannik Sinner: l’incontro dopo la vittoria

La Principessa Kate Middleton premia Jannik Sinner a Wimbledon 2026 e il campione scherza con William e i Principini George e Charlotte

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IPA Kate Middleton e Jannik Sinner

Il campione e la Principessa, sembra il titolo di una fiaba ma è una storia vera. A fare il tifo per Jannik Sinner alla finale di Wimbledon 2026 – pur cercando di apparire imparziale e posata così come da protocollo – c’era anche Kate Middleton. È la stata la Principessa a consegnare la coppa al tennista orgoglio d’Italia, per poi introdurlo all’intera famiglia e dar via a una conversazione che non dimenticheremo facilmente.

Il Principe George sfida Jannik Sinner

A seguito della vittoria, ottenuta dopo quattro avvincenti set contro il temuto rivale Alexander Zverev, Jannik Sinner ha ricevuto il Gentlemen’s Singles Trophy e il titolo di vincitore di Wimbledon, per la seconda volta consecutiva. A consegnare il premio al campione italiano, così come impone la tradizione del torneo britannico, è stata la Principessa Kate Middleton, che non ha mancato di fare all’atleta i suoi più sentiti complimenti. Kate, d’altronde, è una vera appassionata di sport e di tennis se ne intende.

Dopo la premiazione, i Principi del Galles hanno accolto Sinner al Centre Court dedicato alla Famiglia Reale. Il Principe William ha commentato con il campione gli aspetti tecnici del match appena conclusosi. “Sì, volevo che il mio dritto fosse più potente” ha risposto con invidiabile umiltà colui che tiene alta la bandiera azzurra dopo la dipartita della nazionale di calcio al Mondiali 2026.

Il dialogo più simpatico, però, è quello svoltosi tra Jannik Sinner e i Principini George e Charlotte, che attenti e interessati hanno seguito la partita sugli spalti accanto a mamma e papà. “Giocate sempre a tennis? Mi raccomando eh. Così vi divertite” ha esordito lo sportivo. I bimbi, ridendo timidi, hanno risposto: “Certo, lo facciamo, ma solo nei weekend”.

Rotto ormai il ghiaccio, il primogenito George ha azzardato una spigliata battuta al numero uno della racchetta. “Tranquillo Jannik, – ha detto – non entrerò in competizione con te”. Spiazzato e allo stesso tempo divertito, Sinner ha portato a casa anche in questo caso la battuta finale: “Va bene, l’importante è che vi divertiate”.

Il ruolo di Kate Middleton a Wimbledon

Kate Middleton ricopre il ruolo di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Fu la Regina Elisabetta ad affidare il compito alla nipote nel 2016. Da allora la Principessa è chiamata a presenziare ai momenti più salienti del campionato inglese di tennis e tra i suoi compiti vi è quello di consegnare il trofeo ai vincitori delle sfide individuali, sia femminile che maschile. Ecco perché Kate non si è mai persa una finale di Wimbledon: per sincera passione, ma anche per doveri istituzionali.

C’è un’edizione del famoso torneo che fu particolarmente importante per la Principessa del Galles. Nel 2024, la consegna del trofeo alla finale di Wimbledon rappresentò per Kate la seconda uscita pubblica dopo l’annuncio di essere in cura contro il cancro, avvenuto appena pochi mesi prima. In quell’occasione, accompagnata dalla figlia Charlotte, la Principessa ricevette dal pubblico un’emozionata e affettuosa ovazione.

La Principessa infrange il protocollo

Sarà anche per il ruolo di primo piano e il legame sentimentale con il torneo che Kate Middleton si è concessa un piccolo strappo alle regole alla finale di Wimbledon 2026. Nonostante il protocollo imponga che sia sempre colui più in alto nella lista di successione al trono ad avanzare per primo, la Principessa, splendida nel suo abito verde, ha preceduto il marito William nel suo ingresso allo stadio.