Kate Middleton premia Noskova a Wimbledon 2026 e abbandona William per due star del tennis

La Principessa del Galles raggiunge Wimbledon 2026 in rosso caramella e si intrattiene con Navratilova e Sharapova: il suo ruolo pubblico è sempre più affermato

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton torna protagonista sul Centre Court di Wimbledon accanto a Linda Noskova e alle leggende Martina Navratilova e Maria Sharapova, in una giornata che mostra qualcosa di più rispetto al suo ruolo pubblico e al suo rapporto con il tennis. E mentre il Principe William resta sullo sfondo, la Principessa di Galles sceglie di “abbandonare” il marito per due star della racchetta, riaffermando la sua autonomia e il suo legame diretto con lo sport e con le nuove campionesse.

Kate Middleton tra le leggende del tennis

La futura Regina d’Inghilterra è stata immortalata nel Royal Box seduta proprio accanto a Navratilova e Sharapova, due icone che hanno scritto la storia di Wimbledon e del tennis femminile. Il colpo d’occhio è incredibile: tre generazioni di “Regine” – una Reale e due sportive – che condividono lo stesso spazio e lo stesso sguardo sul match, trasformando il palco più prestigioso del torneo in una sorta di salotto d’onore al femminile. La scelta di Kate di intrattenersi con le campionesse, più che con William, sottolinea una sintonia vera con chi ha conquistato il successo sulla base di talento e della voglia di affermare se stesse attraverso lo sport.

Già negli anni scorsi la Principessa di Galles era stata accolta da vere e proprie ovazioni a Wimbledon, con i presenti commossi dalla sua reazione sorpresa e quasi imbarazzata di fronte al calore del pubblico. Il fatto che sieda fianco a fianco con figure come Billie Jean King o Martina Navratilova è diventato parte della storia che la circonda: non solo patrona di un torneo amato dalla Corona, ma donna che cerca il dialogo con chi ha aperto la strada all’emancipazione nello sport. Anche oggi, il suo sorriso rivolto alle leggende del tennis è sì un gesto di rispetto, ma anche una sorta di alleanza simbolica tra la Monarchia e le grandi donne dello sport.

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L’all‑Czech finale e l’ascesa di Linda Noskova

Sul campo, la finale femminile del 2026 è tutt’altro che ordinaria: Karolina Muchova e Linda Noskova danno vita al primo atto conclusivo tutto ceco nella storia del torneo, con la certezza che Wimbledon avrebbe incoronato una nuova campionessa.

Noskova, 21 anni, nona testa di serie, arriva all’ultimo atto dopo aver superato Marta Kostyuk in due set (6-4, 6-4), mostrando un tennis esplosivo e maturo, nonostante la giovane età. Muchova, decima testa di serie, porta in dote l’esperienza di una precedente finale Slam e una semifinale lottata fino al match point contro Coco Gauff, che ha reso il suo cammino sulla London grass una storia di resistenza.

Linda Noskova, giovane campionessa di Wimbledon, ha ricevuto il trofeo dalle mani di una futura Regina, sullo stesso prato che ha consacrato generazioni di fuoriclasse. Il linguaggio del corpo di Kate – lo sguardo diretto, la stretta di mano, la parola sussurrata al orecchio – tradisce l’empatia di una donna che conosce cosa significhi vivere sotto i riflettori fin da giovanissima e che riconosce, in Noskova, un’altra storia di talento che entra in scena di colpo.

Il ruolo di Kate Middleton a Wimbledon

Così, per una volta (che si ripete il 12 luglio per la finale maschile), il Principe resta marginale, e la scena è tutta per lei e per le donne che hanno reso grande Wimbledon. Abbiamo inoltre visto che gli ultimi anni hanno mostrato come la Royal Box sia spesso popolata da celebrità e membri della Famiglia Reale, ma è Kate a essere ormai associata in modo indissolubile al torneo e alle sue protagoniste.

Ancora una volta, Kate utilizza Wimbledon per definire la propria identità pubblica: sorridente ma concentrata, vicina alle leggende quanto alle nuove leve, trasforma una finale tra Muchova e Noskova in un racconto di empowerment femminile. Nell’immagine di lei che premia Linda, circondata da due icone come Navratilova e Sharapova, la Monarchia appare meno distante dal mondo contemporaneo, dove il carisma non è più solo questione di sangue blu, ma di merito e di storie da raccontare.