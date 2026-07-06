Affari Tuoi salta di nuovo, repliche e cancellazioni: che succede a De Martino

IPA Stefano de martino

Affari Tuoi salta ancora. Per chi è abituato a seguire con affetto ogni sera su Rai 1 lo show condotto da Stefano De Martino non è facile orientarsi in una programmazione che continua a cambiare. Anche lunedì 6 luglio la rete concede lo spazio ai Mondiali e il gioco dei pacchi salta un altro turno.

Un finale di stagione amaro per la trasmissione, che il 20 luglio cederà il passo a L’Eredità Estate condotto da Marco Liorni. In queste ultime settimane la messa in onda è stata ripetutamente cancellata e domenica 5 luglio è andata in onda una replica che ha lasciato perplessi gli spettatori.

I Mondiali rubano il posto ad Affari tuoi

La scelta di Rai 1 è chiara: con i Mondiali di calcio 2026 in corso, la precedenza è allo sport. Sarà così fino all’ultima puntata di Affari Tuoi, prevista per il 18 luglio, con la finale del torneo iridato in calendario il giorno successivo.

L’estate procede a singhiozzo per Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che devono cedere forse più spesso di quanto il pubblico più affezionato gradisca. In occasione delle partite serali, dopo il telegiornale delle 20:00 la linea passa direttamente alla competizione sportiva, giunta agli ottavi con il match che vede sfidarsi Portogallo e Spagna in onda stasera.

Il pubblico insoddisfatto

Chi tutte le sere dopo cena vuole godersi le emozioni dei pacchi e la goliardia di Stefano De Martino inizia però a manifestare scontento. Sui social le lamentele si fanno sentire con più insistenza. Non manca chi deluso cambia canale e si sintonizza su La Ruota della fortuna. Sempre più spesso nelle ultime settimane il programma condotto da Gerry Scotti ha conquistato la serata, lasciando la trasmissione Rai indietro sul fronte degli ascolti.

La messa in onda a intermittenza di Affari Tuoi non è semplice da seguire per il pubblico televisivo, soprattutto se ci si mettono di mezzo le repliche non annunciate di puntate andate già in onda. Chi segue lo show con affetto è normale che resti deluso, soprattutto in vista del “digiuno” che lo attende fino all’inizio della programmazione autunnale.

Affari tuoi confermato nei palinsesti Rai

Se i Mondiali hanno preso la precedenza su Rai 1 in estate, questo non significa che Affari Tuoi sia a rischio per il futuro. Al contrario anzi: Stefano De Martino, il Dottore, Gennarino e i loro compagni di avventura torneranno al loro posto in autunno. La conferma ufficiale è arrivata con la presentazione dei Palinsesti Rai, che hanno assicurato che il gioco dei pacchi è tra le punte di diamante per l’intrattenimento.

Il 2027 sarà un anno importante per De Martino. Oltre ai pacchi, a febbraio dovrà affrontare la sfida del suo primo Festival di Sanremo. Poi, in primavera, potrebbe tornare anche con Stasera tutto è possibile. Insomma, i fan del conduttore napoletano non devono aver paura: anche se in queste settimane la sua presenza in tv è stata meno regolare, ci sarà modo di rifarsi nella prossima stagione.