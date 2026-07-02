Affari Tuoi salta di nuovo, Martina Miliddi e De Martino rimandati

IPA Martina Miliddi e Stefano De Martino

C’è un grande assente, nella serata del 2 luglio, dall’access prime time di Rai 1. Affari Tuoi non va in onda: al suo posto, in prima serata, la rete manda la sfida tra Spagna e Austria, fischio d’inizio previsto per le 20.30. Stefano De Martino resta così ancora una volta in panchina, e con lui l’intero cast del gioco dei pacchi. Un copione ormai familiare in queste settimane estive, in cui il calcio dei Mondiali detta legge sui palinsesti e tutto il resto si accomoda dove può.

Affari Tuoi salta di nuovo stasera per i Mondiali 2026

La linea della Rai in questa estate caldissima è ormai collaudata: massima copertura all’evento mondiale, a costo di scombinare la regolarità della programmazione. E così Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, si ritrova a vivere un’estate a singhiozzo, con puntate che compaiono e spariscono a seconda del tabellone. Quando c’è la partita il gioco slitta; quando il campo tace, torna al suo posto. Il programma, suo malgrado, finisce per somigliare a un tappabuchi, incastrato tra un match e l’altro.

Sui social, qualche mugugno inizia a farsi sentire. Non tutti hanno digerito questo trattamento a intermittenza, riservato per giunta a un titolo che negli ultimi mesi ha macinato ascolti da record, riavvicinando la concorrenza di Gerry Scotti fino, in più di un’occasione, a superarla. Piccole lamentele, certo, che però fotografano l’affetto di un pubblico abituato all’appuntamento quotidiano con i pacchi e le battute del conduttore.

La corsa, in ogni caso, volge al termine. L’ultima puntata della stagione è fissata per sabato 18 luglio, a ridosso della conclusione della kermesse. Poco più di due settimane, dunque, e poi lo show va in vacanza, lasciando spazio al palinsesto estivo della rete. Un rush finale tutt’altro che comodo, visto che dovrà continuare a convivere con il fittissimo calendario delle sfide mondiali.

Stefano De Martino, Martina Miliddi e Herbert Ballerina in “panchina”

A restare in panchina, oltre al conduttore, c’è anche Martina Miliddi. La ballerina sarda, ex volto di Amici, in pochi mesi è diventata una delle presenze più chiacchierate della trasmissione. Ed è stato proprio De Martino a volerla nel cast; da allora i suoi stacchetti sono entrati nel rituale del programma, al punto che il pubblico ha imparato ad aspettare il celebre “pacco Martina”. Oltre a loro, anche Herbert Ballerina rimane in attesa; negli ultimi tempi il cast di Affari Tuoi si è arricchito fino a diventare un universo a sé.

Nel frattempo, resta da capire quante altre volte il gioco dei pacchi dovrà cedere il passo al pallone prima del gran finale. Con i Mondiali ormai avviati verso l’atto conclusivo (il 19 luglio, per la precisione), il calendario si fa sempre più affollato, e la convivenza forzata tra lo sport e l’intrattenimento è destinata a proseguire. Per gli spettatori (anche perché le registrazioni sono ormai finite), la parola d’ordine di queste settimane è una sola: pazienza. Poi, archiviata l’estate, si ripartirà. Con l’augurio, per i fan, di ritrovare il loro appuntamento senza più interruzioni a suon di fischietto.