C'è un argomento che Kate Middleton proprio non riesce ad affrontare con George. E non riguarda le relazioni sentimentali ma è qualcosa di molto particolare

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono genitori premurosi, presenti e attenti. Ma di certi argomenti è sempre difficile parlare coi figli, specialmente quando raggiungono un’età in cui non sono più bambini ma nemmeno sono adulti. Proprio come il loro primogenito George che a 13 anni appena compiuti è appena entrato nella adolescenza.

Kate Middleton, l’argomento che non riesce ad affrontare con George

Le relazioni sentimentali e le prime esperienze sessuali non sono più un tabù oggi. E certo non creano problemi a Kate Middleton. Forse un po’ di imbarazzo, ma da mamma ed esperta dell’infanzia, sicuramente avrà già affrontato la questione con George che ha appena compiuto 13 anni. Anche perché il secondo in linea di successione al trono si appresta a lasciare i genitori il prossimo settembre, quando inizierà a frequentare l’Eton College.

Il confronto coi nuovi compagni della sua età o di poco più grandi, la maggiore indipendenza permetteranno a George di fare nuove esperienze e sicuramente William e Kate gli hanno dato gli strumenti necessari per affrontali. Anche se delusioni e frustrazioni non mancheranno.

Proprio questo sarebbe il punto debole. Pare che in famiglia nessuno riesca ad affrontare apertamente il tema della sconfitta.

Sicuramente, nessun genitore vuole vedere fallire i propri figli, perché si vuole per loro il meglio, si desidera che siano sempre felici e ottengano sempre quello che vogliono. Ma la vita vera è un’altra, come è noto a tutti. E perdere fa parte dell’esistenza: il trucco è non abituarcisi troppo.

Ma forse per William e Kate c’è una componente ulteriore. Entrambi sono consapevoli che George sarà Re e che le sue responsabilità saranno enormi. Una sconfitta avrebbe conseguenze enormi e quindi sarebbe più difficile da affrontare.

Non solo, il Sovrano ha una posizione privilegiata e ci si aspetta che tutti lo sostengano ma non sempre è così. Insomma, la questione è molto complicata e pare che William e Kate siano in difficoltà quando devono affrontarla con George.

Questo per lo meno è quanto sostiene l’esperto in questioni reali Robert Jobson, che ha scritto Catherine, the Princess of Wales: The Biography.

Kate Middleton, il prezioso aiuto di Mike Tindall

Il Principe e la Principessa del Galles però hanno trovato un valido aiuto in Mike Tindall, marito di Zara, la cugina di William.

Mike è il padrino di George ed è noto per il suo carattere bonario e allegro. Ma soprattutto grazie alla sua carriera sportiva ha dovuto affrontare diverse sconfitte. Per questo, non ha alcun problema a parlarne con George e a spiegargli come deve sfruttarle per crescere.

Secondo Jobson, si tratta di un argomento che “nessun altro solleva”, poiché tutti sono interessati alla vittoria del giovane Principe. Ma, Mike non ha “atteggiamenti o arie da divo” e questo George lo ha capito fin da piccolo. I due vanno molto d’accordo e il futuro Re si lascia consigliare.

“È chiaro che Mike non si tira indietro quando si tratta di darsi da fare, grazie agli anni trascorsi a praticare sport. È nella natura di Mike essere una persona pratica” e questo facilita molto il rapporto con George.