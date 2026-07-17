George, il primogenito di Kate Middleton, è identico a un parente insospettabile. La somiglianza incredibile si è rivelata solo ora che è cresciuto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images William e George

I figli di Kate Middleton e William crescono ed è normale cercare delle somiglianze tra i membri della famiglia. Spesso Charlotte viene accostata a sua madre o alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Louis, il terzogenito, è forse quello dai tratti più originali, ancora non è stato inquadrato del tutto. Mentre George, il futuro Re britannico, vanta una rete di analogie notevole. Si può dire che abbia preso da quasi tutti i parenti sia materni che paterni. E proprio lui avrebbe un sosia in famiglia.

Kate Middleton, George è sempre più grande

George, il primogenito di Kate Middleton e William, compirà il prossimo 22 luglio 13 anni. A settembre inizierà la scuola secondaria all’Eton College, frequentato da suo padre e da suo zio Harry quando avevano la sua età.

Recentemente lo abbiamo visto alla finale di Wimbledon, insieme ai genitori e a sua sorella Charlotte. Il futuro Re ormai non è più il tenero royal baby che ci faceva sorridere con le sue espressioni buffe e le guance paffutelle. Adesso è un adolescente, alto quasi come mamma Kate.

A Wimbledon era vestito in giacca e cravatta, secondo il dress code del torneo nonostante il caldo tremendo. Di fatto sembrava la copia di suo padre William, anche perché erano vestiti allo stesso modo.

Kate Middleton, l’incredibile somiglianza tra George e un parente insospettabile

Ma non è a suo padre che George assomiglia di più. Crescendo ha infatti sviluppato una somiglianza incredibile con un parente insospettabile. In effetti, appartiene al ramo paterno ma non è un membro della Famiglia Reale.

Il sosia di George è Charles Spencer, il fratello di Lady Diana, la sua compianta nonna. Il Conte Spencer è quindi il suo prozio. Quest’ultimo, molto tempo fa, aveva condiviso sul suo profilo Instagram una sua foto di quando aveva circa l’età del pronipote.

Charles è ritratto a letto mentre è intento a leggere un libro. Se si escludono i capelli a caschetto, in molti hanno notato in questa foto una somiglianza incredibile con George, ora che è cresciuto.

“Stavo facendo le prime ricerche per il mio libro del 2004, BLENHEIM – questo ero io, che cercavo di familiarizzare con la battaglia e il periodo del 1976”, commentò all’epoca il Conte a proposito del suo vecchio ritratto. Ma pare che tra gli album di famiglia ci siano altri scatti del giovane Charles in cui è ancora più evidente la somiglianza con George.

Dunque, il primogenito di William ha ereditato parte dei geni della famiglia di Diana, che diventando grande sono stati accentuati. D’altro canto, fin da piccolo George è sempre stato più somigliante al papà che a mamma Kate. E i look simili hanno contribuito ad accrescere le analogie.

Anche l’astrologa di Lady Diana, Debbie Frank, era convita che George avesse preso più dal padre che dalla madre, rivelando che la sua personalità era molto più simile a quella di William che a quella di Kate. Lo ha letto nelle stelle.

Ma George è stato paragonato anche a James Middleton, il fratello della Principessa del Galles. Ma nell’insieme non sono poi così simili.