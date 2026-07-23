Kate Middleton stupisce condividendo un video inedito su George per ringraziare dei messaggi di auguri. E svela anche dove sono in vacanza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno festeggiato in famiglia il 13esimo compleanno di George, anche se hanno voluto condividere gli auguri su Instagram con la tradizionale nuova foto. Poi, però, hanno sorpreso tutti quando è comparso sul loro profilo social un video che svela il lato inedito del loro primogenito e soprattutto dove sono in vacanza.

Kate Middleton, il video che ha sorpreso tutti

George ha compiuto tredici anni il 22 luglio. Ormai non è più il royal baby di un tempo. Il primogenito di William e Kate Middleton è entrato ufficialmente nell’adolescenza.

Un grande cambiamento sottolineato anche dal ritratto che i genitori hanno scelto di pubblicare per il suo compleanno. Se gli anni scorsi appariva come un bambino in t-shirt e jeans o pantaloncini, nella nuova foto George appare come un ragazzo che si avvia verso la vita adulta.

Così, la sua immagine assomiglia sempre più a quella di un giovane Principe, elegante e moderno nel suo completo scuro, abbinato a una camicia bianca che tiene slacciata sul collo in modo disimpegnato.

Dopo questa foto con gli auguri ufficiali, non ci si aspettava altro a proposito del compleanno di George. E invece nel tardo pomeriggio del 22 luglio, William e Kate ci hanno deliziato con un nuovo video che svela un lato inedito del futuro Re britannico.

Nella clip George è ritratto in una dimensione privata, lontano dagli eventi istituzionali in cui siamo abituati a vederlo di solito.

Il figlio di Kate William è in spiaggia, con lui c’è suo fratello Louis. I due sono molto complici, giocano insieme, si rincorrono, saltano sugli scogli a piedi nudi. Sono felici e liberi di scatenarsi al mare, senza regole e imposizioni. George va in barca, accarezza con affetto il suo cagnolino: insomma un adolescente come tutti gli altri che al mare è in maglietta e pantaloncini. E con gli occhiali da sole che gli abbiamo visto a Wimbledon. Mentre invece, a differenza dei suoi coetanei, quando va allo stadio o a vedere una partita di tennis deve indossare giacca e cravatta.

Kate ha pubblicato il video per ringraziare degli auguri fatti al figlio. Questa la didascalia che lo accompagna: “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno a George oggi!🎂”. E in risposta sono arrivati centinaia di altri messaggi affettuosi.

Curiosamente nella clip non compare sua sorella Charlotte, ma niente è lasciato al caso. Quindi ci sarà un motivo specifico dietro a questa assenza.

Kate Middleton, dov’è in vacanza

Presumibilmente il video ci dà anche qualche informazione sulle vacanze di Kate e famiglia. Sappiamo che sono al mare, una meta imprescindibile delle loro estati.

Spesso i Principi del Galles scelgono mete esotiche, lontane dalla Gran Bretagna, dove possono rilassarsi in paesaggi unici e soprattutto in totale riservatezza. Dalle immagini della clip però pare siano nel Norfolk dove hanno la loro casa di campagna, Anmer Hall.