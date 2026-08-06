Kate Middleton, dove trascorrerà l’estate con William e la famiglia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Kate Middleton e la Royal Family

Mentre sempre più persone preferiscono concedersi le vacanze estive in mete esotiche e avventurose, la Royal Family si conferma, anche da questo di punto di vista, particolarmente tradizionale. Anche per l’estate 2026, infatti, Kate Middleton e William si concederanno qualche giorno in quello che è stato definito “il luogo più bello del mondo”: la loro dimora di Balmoral.

Kate Middleton, dove trascorrerà l’estate

Dopo un anno ricco di impegni istituzionali, è tempo per Kate Middleton di godersi le meritate vacanze in famiglia. Anche quest’anno, come prima di lei Lady Diana, la Principessa del Galles trascorrerà qualche giorno nella tenuta di 50.000 acri di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, sotto invito di Re Carlo.

La visita di quest’anno nel nord del Regno Unito dovrebbe avvenire pochi giorni prima che il principe George inizi il nuovo anno scolastico nella scuola secondaria presso l’Eton College, che costerà alla sua famiglia una retta di 63.000 sterline all’anno.

Mai come in questa occasione, quindi, sarà importante per il primogenito di Kate e William ricaricare le energie in vista di un anno accademico che si annuncia piuttosto impegnativo. D’altro canto la tenuta scozzese, con le sue verdi colline e le distese sconfinate, somiglia in tutto e per tutto ad un’oasi di pace.

Balmoral, il luogo preferito della Royal Family

Nonostante le possibilità quasi infinite, Kate e William accettano sempre molto volentieri l’invito di Re Carlo a Bamoral. Nelle vicinanze di questo splendido castello, piuttosto isolato e tranquillo, i membri della Royal possono concedersi diversi tipi di attività: passeggiano tra i prati, vanno a cavallo, pescano e praticano la caccia.

“Il soggiorno estivo lassù è sempre stato soprattutto un momento per William, Catherine e il resto della famiglia per riunirsi nella pace della campagna scozzese dopo la frenesia e il rumore delle loro vite lavorative a Londra. È un luogo dove si può respirare, rilassarsi e stare in silenzio, ed è proprio questo che amano tutti di Balmoral”, spiega l’esperta della BBC Jennie Bond.

Insomma, lontani da occhi indiscreti, i Principi del Galles sembrano prediligere la tranquillità e la pace della campagna alle spiagge assolate.

La prima estate “da grande” di George

Questa estate avrà un sapore particolare per il principino George: da settembre, infatti, il primogenito di William e Kate inizierà la sua avventura all’Eton College, una delle scuole private più prestigiose del Regno Unito. Si tratta di un convitto destinato a studenti tra i 13 e i 18 anni, in passato frequentato anche dai principi William ed Harry.

Il 13enne si troverà quindi a vivere l’intera settimana lontano da casa, trascorrendo tutti i giorni nel college e facendo ritorno dai genitori solo nel week end. Il soggiorno a Balmoral sarà quindi l’occasione perfetta per godersi le coccole di mamma Catherine e papà William in attesa del debutto nel mondo dei grandi.

Il percorso si annuncia a dir poco impegnativo sotto diversi punti di vista, in primis quello finanziario. La retta prevista è di 63mila sterline (circa 73mila euro) annuali per cinque anni. Nel costo sono inclusi anche alloggio, pasti, strutture sportive e attività culturali.