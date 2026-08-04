Meghan Markle celebra i 45 anni con un tuffo liberatorio: la foto tra i palloncini

Meghan Markle compie 45 anni e sceglie un compleanno all'insegna del basso profilo. Il tuffo tra i palloncini e il messaggio sui social

IPA Meghan Markle

Quello di Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, è un tuffo liberatorio: oggi 4 agosto compie 45 anni, ed è in una fase della sua vita estremamente delicata, in cui Harry sta provando a ricucire i rapporti con il padre, Re Carlo. Intanto, Meghan ha scelto di festeggiare senza troppi eccessi, una giornata all’insegna del “basso profilo”. Una condivisione social per gli affezionati, però, è arrivata: “Grazie per l’amore per il compleanno”, ha scritto la Duchessa, che nello scatto è in procinto di tuffarsi tra i palloncini.

Meghan Markle compie 45 anni

Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno Meghan Markle ha condiviso uno scorcio della sua giornata speciale. Per il suo 45esimo compleanno, ha postato due scatti in bianco e nero: nel primo è in costume, occhiali da sole e un mazzo di palloncini colorati stretti in mano, immortalata proprio nell’attimo che precede il tuffo liberatorio; nel secondo, invece, ci sono solo i palloncini in aria. Ad accompagnare le immagini, poche parole di ringraziamento per tutto l’affetto ricevuto.

Festeggiamenti leggeri e spensierati, ma che hanno anche un significato più profondo per la Duchessa. Meghan, infatti, ha sempre attribuito al proprio compleanno un valore quasi rituale, vivendolo non tanto come una semplice ricorrenza quanto come un vero e proprio momento in cui fare un bilancio personale. Un’occasione per fermarsi, guardarsi indietro e, soprattutto, immaginare l’anno che verrà, formulando desideri e propositi da coltivare nei mesi successivi. Una sorta di Capodanno tutto suo.

Un momento delicato per i Sussex

Le candeline di quest’anno, però, arrivano in una fase tutt’altro che semplice per la coppia. Sullo sfondo dei festeggiamenti si muove infatti una vicenda ben più complessa, quella del faticoso tentativo di riavvicinamento tra Harry e il padre, Re Carlo. Dopo anni segnati da tensioni e incomprensioni, qualcosa sembra finalmente essersi rimesso in movimento, con piccoli passi che lasciano intravedere la possibilità di ricucire uno strappo che pareva insanabile.

Ed ecco perché la scelta di Meghan di festeggiare in modo sobrio fa intendere il suo desiderio di tenere un profilo basso proprio mentre gli equilibri con Londra sono così delicati. Non si è mai troppi prudenti, considerando che ogni suo gesto viene sempre passato sotto la lente di ingrandimento.

Anche il clima attorno alla Corona sembra vivere una fase più distesa. La figura di Re Carlo, in particolare, pare godere di un favore crescente presso l’opinione pubblica, in particolare dopo la visita negli Stati Uniti, e a questa si aggiungerebbe, secondo alcuni, anche l’effetto indiretto proprio del disgelo con i Sussex: il tentativo di ricomporre le fratture familiari, tanto contestate da una buona percentuale dei sudditi.

Così Meghan si concede il suo tuffo simbolico tra i palloncini, ma iniziano a sentirsi gli effetti di questo momento di transizione in cui la Duchessa sembra voler ripartire da sé, dai propri progetti e dai propri affetti più stretti, con la consapevolezza, forse, che anche questo nuovo “Capodanno personale” porterà con sé qualche proposito importante da realizzare, anche se la terza stagione del suo show (candidato ai Daytime Emmy) è stata cancellata.