Meghan Markle, Harry la “raggiunge” a sorpresa durante MasterChef Australia

Una videochiamata a sorpresa di Harry ha interrotto Meghan mentre faceva da giudice speciale a MasterChef Australia

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IPA Harry sorprende Meghan durante "MasterChef Australia"

La passione per la cucina continua a essere uno degli elementi che più caratterizzano la nuova immagine pubblica di Meghan Markle. Dopo il lancio della serie Netflix With Love, Meghan e i tanti contenuti dedicati alla vita domestica, la Duchessa del Sussex è stata protagonista di una nuova apparizione televisiva, questa volta come giudice speciale di MasterChef Australia.

Nel corso della puntata che l’ha vista protagonista, Meghan ha ricevuto una sorpresa speciale. Mentre stava assaggiando i piatti preparati dai concorrenti, è arrivata una videochiamata di Harry.

Harry sorprende Meghan Markle a “MasterChef Australia”

Meghan Markle pensava di essere l’unica sorpresa per i concorrenti di MasterChef Australia quando ha fatto capolino in studio nei panni di giudice speciale. E invece la sorpresa, quel giorno, l’ha ricevuta lei.

La Duchessa di Sussex è stata protagonista di una puntata del cooking show. Per l’occasione, ai concorrenti è stato assegnato il compito di trasformare un ingrediente base in un piatto “degno di una duchessa”. Un compito per nulla semplice, considerando l’emozione di poter mettersi alla prova cucinando per una giudice tutt’altro che canonica.

Ma mentre Meghan era intenta ad assaggiare i loro piatti, un’addetta ai lavori le ha passato un telefono. Dall’altra parte dello schermo c’era il principe Harry, che l’ha raggiunta a sorpresa, anche se solo in video.

“Ciao amore mio! C’è mio marito” ha detto lei, sorpresa, mostrando lo schermo a giudici e concorrenti increduli.

“Ho interrotto qualcosa?” ha chiesto Harry, facendo il suo ingresso, seppur virtuale, nello studio e salutando i presenti in vero stile australiano.

Il duca di Sussex si è quindi lasciato andare a una breve chiacchierata, salutando i presenti e scherzando con sua moglie, intenta a presentarlo a tutti e a mostrargli i piatti sul bancone, mentre i giudici lo accoglievano calorosamente.

“Vorrei che tu fossi qui e potessi assaggiare questi piatti. Sono tutti deliziosi”, ha poi concluso Meghan salutando il marito.

Un’apparizione (non) a sorpresa

La puntata di Masterchef che ha visto Meghan protagonista è stata girata ad aprile, durante il viaggio che i due hanno fatto in Australia.

Vedere Meghan in un contesto come questo non stupisce più di tanto. Da quando ha lasciato la famiglia reale, ha fatto della cucina e della vita di casa un pilastro della sua nuova immagine pubblica: basti pensare alle docuserie e ai tanti contenuti dedicati alla tavola e alla quotidianità che porta avanti da tempo. La televisione, e la cucina in particolare, sono ormai un terreno che conosce bene.

Non tutti, però, hanno accolto la sua partecipazione con lo stesso entusiasmo. Se molti si sono sciolti davanti alla sorpresa di Harry, altrove sono arrivate le prime polemiche.

Del resto, quella di Meghan e Harry resta una delle coppie più divisive del panorama reale: complice anche il rapporto ancora complicato con il resto della famiglia che negli ultimi tempi vede qualche timido segnale di riavvicinamento.

Nonostante questo, ogni loro apparizione pubblica, che sia un’intervista, un progetto commerciale o televisivo, continua a spaccare il pubblico tra chi li sostiene e chi invece non li vede ancora di buon occhio.