Re Carlo, Meghan Markle e la lettera in cui si lamentava di Kate Middleton: cosa scrisse

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IPA Meghan Markle

Meghan Markle scrisse una lettera a Re Carlo in cui si lamentava di Kate Middleton e chiedeva spiegazioni riguardo ad alcuni aspetti della sua vita nella Royal Family. A svelarlo una fonte interna a Buckingham Palace che oggi ha deciso di condividere un dettaglio molto particolare riguardo la fuga di Harry e Meghan dall’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti.

La lettera (di lamentele) di Meghan Markle a Re Carlo

Secondo quanto spiegato dall’esperto di questioni reali Neil Sean, dopo la celebre intervista rilasciata da Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey, la duchessa di Sussex avrebbe scritto una lunga lettera a Re Carlo. Una missiva in cui chiedeva al padre di suo marito perché le fossero state proibite alcune cose durante la sua permanenza nella Royal Family, facendo riferimento ad un trattamento differente riservato ad altri membri della famiglia, come per esempio Kate Middleton.

“Meghan – ha svelato – voleva e vuole ancora risposte da Sua Maestà il Re. All’epoca aveva cercato di organizzare un incontro con lui, gli ha inviato una lettera e aveva richiesto un colloquio individuale per spiegargli nel dettaglio i problemi che aveva incontrato da quando era entrata a far parte della monarchia britannica”.

Nel mirino di Meghan all’epoca sarebbe finita non solo Kate Middleton, ma anche Fergie, l’ex moglie di Andrea, impegnata spesso in interviste e talk televisivi come ospite.

Un tema che sarebbe riemerso anche durante la visita dei Sussex in Inghilterra. Un viaggio fatto per creare un nuovo ponte con la famiglia reale e per aprire le porte ad un possibile trasferimento in Europa dagli Stati Uniti. Harry infatti sentirebbe la mancanza della sua famiglia e vorrebbe ricucire i rapporti con loro.

Harry pentito di essere scappato con Meghan

Secondo alcune voci, Harry si sarebbe “amaramente pentito” di aver lasciato l’Inghilterra. “Da quando lui e sua moglie hanno deciso di abbandonare gli impegni reali e ricominciare una nuova vita in America, il suo recente viaggio di ritorno in patria gli ha probabilmente mostrato esattamente cosa gli manca – ha spiegato Jasmine Carey, corrispondente reale -. E questo spiega le voci secondo cui Harry non sarebbe così felice come sembra negli Stati Uniti. Perché, sebbene abbia sua moglie, Meghan Markle, e i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, nella loro villa di Montecito, non ha con sé tutti gli altri membri della famiglia che gli mancano”.

Harry dunque vorrebbe tornare a vivere in Inghilterra, ma Meghan Markle non sarebbe della stessa idea. La duchessa di Sussex, ormai da anni, ha visto la sua popolarità crollare nel paese d’origine del marito dove sicuramente non potrebbe mandare avanti i suoi progetti imprenditoriali.

Resta da capire cosa accadrà. Di certo il viaggio in Inghilterra della coppia, dopo diversi anni, ha segnato un importante punto di svolta. “Harry vorrebbe tornare – ha concluso l’esperta -. Ma diciamocelo, Meghan non lo vorrà. Certo, vorrà che suo marito sia felice, ma non è mai sembrata entusiasta del Regno Unito”.