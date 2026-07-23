Meghan Markle, Oprah Winfrey racconta per la prima volta i retroscena dell’intervista ai Sussex

Dalle accuse alla famiglia reale ai momenti fuori onda: Oprah Winfrey ripercorre i retroscena dell'intervista che fece il giro del mondo e spiazzando tutti

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Getty Images Meghan Markle, intervista con Oprah Winfrey

A cinque anni dall’intervista che ha cambiato per sempre i rapporti tra Harry e Meghan Markle e la monarchia britannica, Oprah Winfrey è tornata a parlare di quel faccia a faccia con la coppia.

Ha raccontato il lavoro svolto dietro le quinte per preparare l’intervista, durata oltre tre ore. “Avevo detto loro che avrei cercato di affrontare ogni argomento”, ha spiegato, sottolineando di aver voluto costruire un confronto equilibrato e il più possibile chiaro.

La conduttrice statunitense, oggi 72enne, ha ripercorso alcuni dei momenti più discussi dell’incontro andato in onda nel 2021, spiegando perché decise di porre alla Duchessa di Sussex una delle domande più scomode.

La domanda sul “silenzio” di Meghan Markle che fece il giro del mondo

Tra i passaggi più memorabili dell’intervista resta quello in cui Meghan Markle raccontò di aver perso la propria voce dopo l’ingresso nella famiglia reale. “Ho sempre difeso il diritto delle donne a farsi sentire”, disse allora la moglie di Harry. “La triste ironia è che, per quattro anni, sono rimasta in silenzio“.

Fu a quel punto che Oprah Winfrey intervenne con la domanda destinata a diventare virale: “Sei rimasta in silenzio oppure sei stata messa a tacere?”. “La seconda”, rispose Meghan, lasciando intendere che non si fosse trattato di una scelta personale.

Ripensando oggi a quel momento, la Winfrey ha ammesso che l’obiettivo era evitare qualsiasi possibile ambiguità. “Volevo capire se fosse stata lei a scegliere il silenzio oppure se qualcuno le avesse impedito di parlare. Era importante chiarire questo aspetto, così da non lasciare spazio a interpretazioni successive”.

La conduttrice ha anche sorriso ricordando il gesto delle mani con cui accompagnò quella domanda. “Non so da dove mi sia venuto. Credo di non averlo mai più rifatto”.

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Dalle accuse di razzismo alla frattura con William e Kate Middleton

Quell’intervista affrontò anche altri temi destinati a scuotere Buckingham Palace. Meghan svelò che, durante la gravidanza del primogenito Archie, all’interno della famiglia reale ci sarebbero state conversazioni sul possibile colore della pelle del bambino. Alla domanda di Oprah su chi avesse pronunciato quelle parole, l’ex attrice preferì non fare nomi, spiegando che sarebbe stato “molto dannoso” identificarli.

Pochi giorni dopo fu il Principe William a rispondere pubblicamente alle accuse: “Non siamo una famiglia razzista”, dichiarò ai giornalisti durante un impegno ufficiale.

Nel corso dell’incontro con Oprah emerse anche il tema della vita dei Sussex a Nottingham Cottage, la piccola residenza che occupavano prima del trasferimento a Frogmore Cottage. Harry ricordò come Oprah fosse rimasta sorpresa dalle dimensioni dell’abitazione, osservando: “Nessuno ci crederebbe mai”. Lo stesso Duca ha poi scritto nella sua autobiografia Spare di essersi sentito quasi imbarazzato nel mostrare quella casa a Meghan all’inizio della loro relazione.

Dopo l’addio ai ruoli di membri senior della famiglia reale, Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti, stabilendosi a Montecito, in California, dove vivono con i figli Archie e Lilibet in una villa acquistata nel 2020. Meghan ha raccontato di essersi innamorata della proprietà fin dal primo momento, definendola un luogo capace di trasmettere “gioia, calma e libertà”.

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Cinque anni dopo, i rapporti nella famiglia reale restano complicati

L’intervista del 2021 segnò anche l’inizio della frattura pubblica tra Harry e il fratello William. All’epoca il secondogenito di Lady Diana parlò della necessità di “prendere le distanze” per superare le tensioni familiari. A distanza di anni i rapporti tra i due principi restano ancora molto freddi e i contatti sono praticamente inesistenti.

Più incoraggianti, invece, i segnali arrivati sul fronte del rapporto tra Harry e suo padre Carlo. Nelle scorse settimane il Re ha rivisto i nipoti Archie e Lilibet durante un incontro privato a Highgrove House, il primo dopo diversi anni.

Un riavvicinamento che alimenta la speranza di una graduale distensione all’interno della royal family, anche se le conseguenze dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey continuano ancora oggi a farsi sentire.