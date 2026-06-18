Re Carlo trema, Meghan Markle torna in Inghilterra con Harry e i figli

Meghan Markle dovrebbe tornare in Inghilterra con Harry e i due figli tra poche settimane. Re Carlo è seriamente preoccupato

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IPA Meghan Markle e Harry

Meghan Markle sta per tornare in Inghilterra e la preoccupazione cresce a Palazzo. Re Carlo pare sia preoccupato delle conseguenze di questo viaggio inaspettato della Duchessa del Sussex in Gran Bretagna.

Re Carlo, Meghan Markle torna in Inghilterra con Harry

Più volte nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno di Meghan Markle in Inghilterra. Se un tempo era improbabile che la Duchessa del Sussex rimettesse piede a Londra, negli ultimi tempi le condizioni sono cambiate. Nel senso che lei e Harry hanno bisogno di ristabilire i contatti con Re Carlo, perché la loro situazione finanziaria non è affatto sana.

Dopo vari tentativi e progetti più o meno fallimentari, i Sussex si sarebbero resi conto che la loro unica risorsa economica salda è la Corona. Non solo, devono pensare al futuro.

Infatti, mentre Carlo vorrebbe riavvicinarsi a Harry e frequentare, per quanto possibile, i nipoti Archie e Lilibet e dunque sarebbe disposto a perdonare suo figlio, William non ha alcuna intenzione di riconciliarsi col fratello. Anzi non si fida affatto di lui e di sua moglie Meghan.

Il problema per Harry però è che William un giorno sarà Re e dunque dipenderà da lui la sicurezza economica e i privilegi suoi e dei suoi figli. Insomma, i Sussex non vogliono finire sul lastrico né fare la fine di Andrea e Sarah Ferguson.

Forse per tutto questo, Meghan ha deciso di sostenere Harry nel suo progetto di riconciliarsi con Carlo e stando alle ultime indiscrezione dovrebbe andare in Inghilterra con lui e i suoi bambini tra poche settimane. Infatti, accompagnerebbe il marito agli eventi organizzati in vista degli Invictus Games che si terranno nel 2027 a Birmingham.

Re Carlo, i timori verso Harry e Meghan Markle

Questo viaggio potrebbe essere per i Sussex l’occasione di rivedere Re Carlo e magari di trascorrere qualche tempo con lui a Balmoral o a Sandringham, anche se il Palazzo ha negato che il Sovrano abbia fatto un invito ufficiale a Harry e Meghan.

Certo, il fatto che i Sussex arrivino in Inghilterra con Archie e Lilibet appare come il tentativo di intenerire nonno Carlo, affinché veda i nipotini. Il Re, tra l’altro, ha incontrato la piccola solo una volta nel 2022.

Secondo una fonte vicina alla coppia, Harry spera di “presentare i bambini alla sua famiglia allargata” e di mostrare loro i luoghi in cui è cresciuto. E ha aggiunto che il Principe era addolorato di non aver potuto portare prima i figli in Inghilterra per ragioni di sicurezza. Ma ora che le condizioni ci sono, nessun ostacolo impedisce questo viaggio.

Bisognerà comunque capire se Carlo accetterà di incontrarli. Infatti, William e altri membri della Famiglia Reale sono contrari a un riavvicinamento di Harry a Palazzo, perché ritengono che non ci si possa fidare delle sue reazioni, sarebbe incontrollabile e troppo spesso ha infranto promesse, mettendo in imbarazzo la Corona.

E poi c’è la questione Meghan che nessuno ha voglia di incontrare, nemmeno il Re. La situazione è delicata, perché anche un mancato incontro potrebbe essere sfruttato per gettare fango su Carlo e sulla Famiglia Reale.