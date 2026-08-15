Re Carlo apre casa sua alle coppie: gli interni e l’occasione unica

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IPA Re Carlo

Chi non ha mai sognato di poter passare una notte in un luogo unico, esclusivo, a contatto con la vita segreta della famiglia reale inglese? Per chi ci ha pensato almeno una volta nella vita Re Carlo ha preso una decisione che potrebbe cambiare per sempre il destino delle residenze della famiglia Windsor. Re Carlo ha infatti inaugurato un “nuovo capitolo” nella tenuta di Sandringham, aprendo uno dei suoi edifici storici al pernottamento degli ospiti. La Water Tower è stata trasformata in un “rifugio per due” ed è ora possibile effettuare prenotazioni, per la prima volta dalla sua costruzione nel 1877.

Re Carlo apre Sandringham al pernottamento

“L’attesa è finita… Vi presentiamo la Water Tower”, così era stata annunciato sui social la ristrutturazione della torre e così recita la didascalia del post su Instagram di Sandringham. Le accoglienti camere si affacciano sulla pittoresca tenuta di 20.000 acri: “Ergendosi maestosa sulla campagna del Norfolk, all’interno della storica tenuta di Sandringham, un eccezionale pezzo di storia reale viene svelato per l’inizio di un nuovo capitolo“.

La torre fu costruita nel 1877, in seguito a un episodio in cui il futuro re Edoardo VII e il suo figlio maggiore, il principe Albert Victor, contrassero il tifo a Sandringham, sollevando serie preoccupazioni riguardo alla qualità dell’acqua. L’ingegner James Mansergh ricevette l’incarico di realizzare la struttura, che divenne la fonte principale di acqua potabile per l’intera tenuta.

Sul sito web di Sandringham si legge: “Questo straordinario monumento di epoca vittoriana è stato sapientemente restaurato per diventare un rifugio d’eccezione per due persone, coniugando eredità reale, imponenza architettonica e panorami mozzafiato. Progettata dal celebre ingegnere James Mansergh, la torre si erge fiera sul paesaggio del Norfolk da quasi 150 anni, distinguendosi per la sua architettura neobizantina, la forma circolare e le raffinate decorazioni in mattoni“.

Come prenotare una notte indimenticabile

L’invito rivolto a tutti i fan della famiglia reale è chiaro: per prenotare una notte indimenticabile in una tenuta unica basta visitare il sito web e a prenotare un soggiorno presso questo “edificio storico trasformato”. Il sito della tenuta di Sandringham definisce la Water Tower “una delle esperienze di soggiorno più insolite e memorabili della Gran Bretagna”.

“Gli interni sono stati progettati con cura per valorizzare il carattere unico dell’edificio”, si legge nella descrizione. “Tonalità ispirate alla tradizione e interni dai colori neutri si armonizzano con gli elementi originali della torre, mentre materiali di recupero provenienti dalla tenuta si affiancano ad arredi scelti con grande attenzione”.

“Immagini e fotografie storiche che ritraggono la famiglia reale e il ricco passato di Sandringham creano un forte senso del luogo, garantendo che la storia della Torre rimanga parte integrante dell’esperienza”, prosegue il testo.

La Water Tower si sviluppa su più livelli: al piano terra si trovano l’ingresso, la cucina, la sala da pranzo e il bagno, mentre il primo piano è interamente occupato dalla camera da letto matrimoniale (con letto king-size) e offre una vista panoramica sulla regione. Il secondo piano ospita un accogliente soggiorno con camino e dà accesso a una terrazza panoramica, che offre una vista a 360 gradi sulla campagna del Norfolk. La terrazza era un tempo utilizzata dalla famiglia reale e dai suoi ospiti durante le battute di caccia e i picnic, occasioni in cui potevano ammirare la medesima vista panoramica sulla tenuta.

Quando costa una notte nella Water Tower

La Water Tower è la sistemazione più intima disponibile nella tenuta di Sandringham; altre residenze, tra cui The Folly e Gardens House, possono ospitare rispettivamente sei e otto persone. Dormire nella Water Tower di Sandringham, prenotabile tramite Oliver’s Travels, ha tariffe settimanali comprese tra 1.500 e 2.395 sterline.