“GF Vip”, Ivana Mrazova contro Nikita: “Insinua cose inesistenti”

Ivana Mrazova ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip giovedì sera, ma non riesce a stare lontana dal suo ex Luca Onestini, che ha difeso oggi, ancora una volta, sui social. L’attacco della modella è diretto a Nikita Pelizon, colpevole, a suo dire, di continuare a inventare bugie sul vippone, nonostante avesse detto di non volerne più parlare. La carica degli ex, insomma, ha portato nuova linfa al reality, e forse, per Ivana e Luca, è stata anche una occasione di ritrovarsi, spiegarsi, e magari di riaccendere quella fiamma spenta ormai da tempo.

L’uscita di Ivana Mrazova dalla casa del GF Vip

Ivana Mrazova è tornata sui social, dopo l’esperienza, terminata giovedì 2 marzo, nella casa del Grande Fratello Vip 7, tra le mura che, nel 2017, l’avevano fatta innamorare di Luca Onestini. La modella ceca è tornata proprio per trovare il suo ex, in veste di guest star, insieme ad altri fidanzati del passato di altri concorrenti. La scintilla tra lei e il vippone sembra essersi riaccesa, o, almeno, i due sono stati in grado di mettere da parte i dissapori del passato in queste poche settimane nel reality.

Ivana, a differenza degli altri ex (insieme ai quali ha abbandonato la casa nell’ultima puntata) ha scelto la strada della serenità, senza litigi o inutili teatrini, concentrandosi solo su Onestini, e difendendolo da ogni attacco, seppur sempre con pacatezza e educazione. E ha avuto una sola “nemica” nella casa, Nikita Pelizon. La vippona aveva accusato l’altro concorrente di comportamenti non consoni, e aveva ripromesso di non parlare più con lui e di lui.

Ivana Mrazova contro Nikita Pelizon: “Cosa cerca ancora?”

Ma pare che, nelle ultime ore, uscita la Mrazova, la triestina sia tornata alla carica, scatenando la reazione social inevitabile: “Sono scioccobasita – ha scritto Ivana poco fa in uno sfogo nelle sue storie Instagram – C’è qualcuno che pretende che Luca non parli più di lei. E neanche dopo 48 ore dalla mia uscita, è la prima che torna ad insinuare cose inesistenti. Cosa cercherà mai ancora?”. La modella non fa nomi, ma è palese che stia parlando di Nikita Pelizon.

“Comunque dopo la mia esperienza nella Casa, tutto questo non mi sorprende affatto” ha concluso la Mrazova. Uno sfogo a difesa ancora una volta del suo Luca Onestini, è un attacco frontale all’altra concorrente che, dopo aver dichiarato al ragazzo un sentimento e essere stata respinta, ha iniziato una guerriglia. Chi ha ragione? Di certo Onestini non si sta dimostrando un concorrente corretto, visto anche i continui attacchi e provocazioni nei confronti di Matteo Diamante (ex di Nikita), ma in questa edizione nessuno brilla, neanche Nikita: come ribadito più volte dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, i concorrenti stanno dando il peggio in questa edizione.

Eppure Nikita, sempre attaccata e sempre in nomination, sembra essere una delle più papabili alla vittoria del reality, e in attesa di scoprire chi sarà il primo finalista, il suo nome è tra quelli più gettonati.

Il nuovo rapporto tra Ivana Mrazova e Luca Onestini

Il GF Vip li aveva fatti innamorare, e forse ora riavvicinare. Ciò che c’è davvero tra Luca Onestini, ancora in gara, e la sua ex, Ivana Mrazova, ospite per qualche settimana nella casa, non è ancora chiaro a molti, ma entrambi hanno speso parole d’affetto verso l’ex partner. Il loro saluto di giovedì sera è sembrato un arrivederci, non un addio, anche se molti parlano di strategia.

Questo amore è pronto a risbocciare? “Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo” ha confessato Luca, che si dice ancora incerto sul loro futuro. “Nel mio cuore lei c’è sempre stata – ha detto dopo il lungo abbraccio che ha preceduto l’uscita della modella – anche quando non ci sentivamo. Poi cosa succederà dopo non lo so, lo decideremo insieme“. Alfonso Signorini, oltre a creare coppie, pare riesca anche a ricomporre quelle scoppiate ormai da tempo.