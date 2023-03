“GF Vip 7”, ecco chi potrebbe vincere. I 3 super favoriti

Il GF Vip sta per concludersi: il 3 aprile va in onda in diretta la finalissima, condotta da Alfonso Signorini. La settima edizione ha avuto diversi momenti di difficoltà, veri e propri casi televisivi che non dimenticheremo mai, come quanto accaduto a Marco Bellavia, o ancora l’ipotesi sul televoto truccato. Tanti “scandali” ed eventi che hanno avuto un peso non da poco. Ma chi potrebbe vincere? Sono tre i nomi dei personaggi super favoriti alla vittoria.

Chi potrebbe vincere il GF Vip 7

Il bilancio sul vincitore del GF Vip 7 è quasi totalmente a favore di Edoardo Tavassi. Lo ricordiamo come uno dei naufraghi più interessanti dell’edizione del 2022 dell’Isola dei Famosi. Lo abbiamo conosciuto anche al GF Vip, dove ha sin da subito riscontrato il favore del pubblico. Ha avuto la possibilità di farsi apprezzare, sebbene non tutti abbiano subito il suo fascino.

Per esempio, nella puntata del 2 marzo, Sonia Bruganelli è stata piuttosto diretta nei confronti di Tavassi. “Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità”.

Le concorrenti preferite per la finale del GF Vip 7

Escluso Edoardo Tavassi, la maggior parte dei concorrenti favoriti alla vittoria sono donne, le vere protagoniste di questa edizione, che hanno saputo tenere le fila e gestire le dinamiche. Ed è così che tra i nomi figurano quelli di Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Certo, fuori dal “podio” classico si menzionano anche Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, ma una loro vittoria è molto improbabile.

Nel corso della puntata del 2 marzo 2023 è stata eliminata Sarah Altobello, e sono stati nominati Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Davide Donadei, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Tra questi c’è il primo finalista della settima edizione.

Perché Antonella Fiordelisi potrebbe battere i favoriti alla vittoria

Il toto-scommesse sul vincitore, tuttavia, vede solamente Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon come super favoriti. In effetti l’assenza di Antonella Fiordelisi dal podio è piuttosto strana, considerando che è stata eletta come la super favorita dal pubblico, scatenando anche una polemica sul televoto truccato. Persino Alfonso Signorini era intervenuto a riguardo, ammettendo di aver richiesto un controllo sul televoto.

Amatissima e seguitissima dal pubblico, la Fiordelisi è stata tra le concorrenti più attive di questa settima edizione. Facendo un bilancio, ha creato dinamiche, ha saputo gestire i “momenti no”, ha tenuto testa a diversi concorrenti e non si è mai tirata indietro. Il suo nome, dunque, sebbene escluso dalla rosa dei preferiti, può ancora sorprendere.

Il vincitore morale del GF Vip 7

Nella puntata del 26 dicembre Luca Salatino ha scelto di abbandonare il GF Vip 7. Un concorrente che era piaciuto proprio a tutti per la sua simpatia, per l’emotività, per la sensibilità – è stato uno dei pochi a difendere Bellavia – e per la gentilezza. Possiamo definirlo il vincitore morale di questa settima edizione? Sì, ma sul podio insieme a lui c’è anche Marco Bellavia.