Televoto truccato al “GF Vip 7”: Alfonso Signorini risponde all’accusa

Nonostante siano trascorsi ormai diversi giorni dalla puntata andata in onda il 26 dicembre se ne discute tutt’oggi, in particolare perché è nato un vero e proprio dibattito sulla questione del televoto truccato. Un argomento spinoso, che oltretutto ha messo a dura prova i concorrenti in Casa e che ha gettato ombre su uno dei reality show più seguiti in televisione, il GF Vip 7. A chiarire la vicenda è Alfonso Signorini sulle pagine di Chi.

GF Vip 7, il Caso del televoto truccato

Non è un mistero: Antonella Fiordelisi è una delle “preferite” dal pubblico perché è in grado di creare dinamiche. Perfetta attivatrice di storie, ha già dato prova del suo carattere e della sua personalità. La storia con Edoardo Donnamaria, poi, ha contribuito a creare il team Donnalisi, che ora favorisce unicamente la Fiordelisi. Tuttavia, potremmo usare il classico odi et amo per descrivere la sua permanenza in Casa.

C’è chi la adora e chi proprio non la sopporta. Nel momento in cui è risultata la preferita dal pubblico in seguito al televoto, in molti si sono chiesti: il televoto è stato truccato? “Che farsa”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Dopo giorni di accuse e di commenti negativi, Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio sul numero di Chi, rispondendo a una affezionata lettrice e fan del reality show.

GF Vip 7, le parole di Alfonso Signorini sul televoto truccato

Nessun utilizzo di “Bot” – ovvero profili fake usati per votare Antonella Fiordelisi – ha assicurato Signorini. C’è da dire, però, che persino lui ha avuto dei dubbi in merito e si è chiesto lumi sull’attendibilità del risultato. Dobbiamo dirlo: Signorini è stato onesto e trasparente, e dobbiamo anche dargli atto che non tutti i conduttori avrebbero risposto in questo modo.

Ha così scritto alla lettrice: “Lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me. Al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.

Perché Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico?

C’è da chiedersi, a questo punto, perché Antonella Fiordelisi è tanto amata da una larga fetta di pubblico e al contempo detestata da altri? La risposta è semplice: in ogni reality show ci sono personaggi controversi che incuriosiscono il pubblico e che riescono in qualche modo a diventare dei simboli dell’edizione. Un po’ come è accaduto ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran nella sesta edizione del GF Vip.

Nessuno di fatto tollerava più il triangolo, ma in qualche modo incuriosiva. Bene o male purché se ne parli, scriveva Oscar Wilde, ed è proprio il caso di dirlo. Ma almeno la questione del televoto truccato è definitivamente chiusa con le parole di Alfonso Signorini: i dovuti controlli sono stati effettuati. E così anche l’hashtag #televototruccato è un (brutto) ricordo di questa edizione che non è partita proprio con il favore delle stelle.