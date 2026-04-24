Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Ilary Blasi

Puntata a sorpresa per il Grande Fratello Vip che torna in onda nella prima serata di venerdì 24 aprile, ad appena due giorni di distanza dall’appuntamento precedente. E non è soltanto l’episodio a essere straordinario, anche le dinamiche di gioco vengono stravolte. Si inizia con l’entrata in casa di Ilary Blasi e l’annuncio, terribile e inaspettato, di una fatale nomination di gruppo. Che, insomma, si stia facendo di tutto per movimentare il gioco?

Ilary Blasi varca la porta rossa

La puntata di venerdì 24 aprile del Grande Fratello Vip inizia di fronte alla porta rossa, dove, però, non si trova come di solito accade un nuovo concorrente, ma la conduttrice in persona. Per la prima volta Ilary Blasi entra nella casa del Gf, ma non consente a nessuno di commentare: durante la sua permanenza, i concorrenti subiscono il freeze e non hanno il permesso di muovere un muscolo né proferire una parola. “Sono venuta a trovarvi, ho due notizie per voi. Una bella e una brutta” annuncia la presentatrice. E inizia a girovagare per la casa, “siete disordinati” commenta, a rubare caramelle, a sorseggiare bicchieri di latte freddo.

Poi arriva dritta al punto, e senza perdere altro tempo, annuncia la triste novella: “La metà di voi andrà al televoto questa sera”. A prescindere dalle alleanze strette coi compagni di gioco e dalle simpatie guadagnate all’interno della casa, quasi tutti i concorrenti saranno dunque in pericolo e, se il pubblico lo deciderà, potrebbero essere presto costretti a lasciare la casa del Gf.

La bella notizia spetta invece ad Antonella Elia, la prima finalista di questa edizione del reality. La lieta novella non è però svelata al pubblico, non ancora: Antonella deve tenerla al sicuro all’interno di una grande busta d’oro. Così come segreta rimane la presenza di Paola Caruso nel monolocale nascosto, che si prepara a tornare in casa e prendersi la vendetta sugli ex compagni che non ha paura di definire ormai i suoi “nemici”.

Una nuova chance per il Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip era nata sotto una cattiva stella. Nessuno ha sentito la mancanza del precedente conduttore Alfonso Signorini, eppure il brio di Ilary Blasi non è bastato a riportare in auge una trasmissione ormai agli sgoccioli. Con edizioni infinite e Vip che Vip non erano, il reality che rivoluzionò la tv nei primi Anni ‘2000 è tornato in onda in quella che – in bilico già da prima della messa in onda – sembrava potesse essere l’ultima edizione.

E invece… quando tutto sembrava perduto gli ascolti sono tornati a salire. Il merito è dei personaggi, non necessariamente famosissimi, ma di certo frizzantini. Ma è anche degli autori, che le provano tutte per portare un po’ di brio. I balletti e la sfida a squadre, gli eliminati nascosti e, adesso, anche la busta dorata. La strategia sembra essere quella giusta, non solo il Grande Fratello Vip mantiene il doppio appuntamento settimanale, ma posticipa anche la data della finale, slittata (seppur ancora non in modo ufficiale) dal 5 al 19 maggio.