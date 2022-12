Pioggia di critiche al “GF Vip”: perché si parla di televoto truccato

Dopo la puntata andata in onda il 26 dicembre, il GF Vip 7 si è ritrovato letteralmente sommerso dalle critiche di buona parte del pubblico. Si parla di televoto truccato, fatto che metterebbe in seria discussione la limpidezza del percorso dei Vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nei reality show si dice sempre che il pubblico è sovrano e metter mano alle votazioni social sarebbe un grave smacco a questa regola implicita e sempiterna.

“GF Vip”, Antonella Fiordelisi preferita dal pubblico

Una pioggia di critiche si è abbattuta sul GF Vip 7, in particolare su quanto accaduto durante la puntata in prima serata andata in onda nel giorno di Santo Stefano. Con un blocco molto d’effetto, Alfonso Signorini ha dedicato molti minuti all’attesissimo risultato del televoto che vedeva scontrarsi Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Entrambe concorrenti forti, di quelle che “creano dinamiche”, come si usa dire nel mondo dei reality show.

Lo scontro ha visto vincere con un risultato schiacciante l’ex schermitrice, protagonista nella Casa più spiata d’Italia sia per i suoi commenti piccati ai danni delle coinquiline che per la relazione sentimentale con Edoardo Donnamaria, anch’essa piuttosto altalenante. È a questo punto che i telespettatori del GF Vip hanno dato in escandescenze: per tutta la notte si sono rincorsi commenti social con accuse piuttosto pesanti nei confronti degli autori del programma.

La domanda che si sono posti i telespettatori è molto semplice: com’è possibile che la Fiordelisi sia stata la preferita dal pubblico, quando le statistiche davano per certa la vittoria schiacciante della rivale Oriana Marzoli?

I sospetti sul televoto truccato al “GF Vip”

Il pubblico ormai non è solo “sovrano”, ma anche estremamente attento a dettagli che prima dell’avvento dei social magari passavano inosservati. Non è un segreto che i telespettatori si dividano in fazioni, creando talvolta delle vere e proprie faide a mezzo social per sostenere i propri beniamini, ma stavolta il discorso è un po’ diverso. Dati alla mano, molte persone si sono insospettite nel momento in cui Antonella Fiordelisi è stata dichiarata preferita dal pubblico, quando su Twitter – dove il GF Vip è seguitissimo – non ha proprio un gran seguito.

Le ultime percentuali davano per certa la vittoria di Oriana Marzoli, eppure incredibilmente il risultato si è ribaltato. L’hashtag #televototruccato ha fatto il giro dei social in men che non si dica e il pubblico sembra esser certo dei propri sospetti: Alfonso Signorini e gli autori del reality avrebbero architettato tutto ad hoc pur di far restare la Fiordelisi, certi che a causa dell’assenza della Bruganelli non avrebbe avuto l’immunità, che finora le ha garantito la permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

“GF Vip”, il pubblico invoca l’intervento del Codacons

Dopo il caso di Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle, il Codacons è stato nuovamente chiamato in causa. Se realmente di televoto truccato si tratta, il pubblico ne vuole le prove e si dichiara più agguerrito che mai: occorre indagare a fondo per esser certi che non vi siano stati magheggi di alcun tipo. Secondo alcuni utenti di Twitter i sostenitori della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria avrebbero pagato di tasca propria dei bot che garantissero un flusso esagerato di voti all’ex schermitrice, per salvarla dall’eliminazione. Cosa che, se confermata, sarebbe del tutto illegale.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi. Intanto la delusione del pubblico è palpabile e non sarà facile riconquistare la sua fiducia.