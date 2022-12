Sonia Bruganelli lascia il “GF Vip”: chi potrebbe prendere il suo posto

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Alla sua seconda esperienza come opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli aveva annunciato di doversi assentare per qualche settimana dal suo ruolo su Canale5 e proprio come aveva fatto un anno fa. Si aprono così diverse possibilità per la sua sostituzione ma una cosa è certa: a prendere il suo posto non sarà la sua ex collega Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli, chi la sostituisce al GF Vip

Archiviata l’eventualità del controverso ritorno di Adriana Volpe, sostituita su due piedi da Orietta Berti, Sonia Bruganelli potrebbe essere rimpiazzata da un volto molto amato dal reality. Stiamo parlando di Laura Freddi, già esperta del ruolo, nonché amica dell’opinionista in carica ed ex di suo marito. Non c’è però niente di certo, se non che Orietta Berti dovrà dividere la scena con un’altra professionista. Si è parlato di Giulia Salemi, già in studio per i commenti social, e di Elenoire Ferruzzi, concorrente eliminata proprio da quest’edizione del GF.

La sua assenza sarà peraltro prolungata e durerà almeno per 4 settimane. Un po’ com’era accaduto l’anno scorso, quando aveva deciso di prendersi del tempo per una vacanza da trascorrere insieme alla sua famiglia in quel di Dubai. Aveva inoltre voluto coinvolgere i follower postando le immagini più belle del suo soggiorno, con video e momenti trascorsi circondata dai suoi affetti più cari.

Il suo ritorno al GF Vip, oltretutto, è stata una grossa sorpresa. Aveva infatti deciso di fermarsi e di non riprendere con il suo impegno all’interno del reality, proposito che ha poi disatteso poiché l’offerta di Alfonso Signorini non si poteva davvero rifiutare. È però cambiato anche il suo modo di approcciarsi ai concorrenti, quest’anno molto più mirati e ricavati dal comportamento dei Vipponi all’interno della Casa.

Sonia Bruganelli e la borsa della polemica

Non poteva chiudere il 2022 senza una piccola polemica. La Bruganelli si è infatti presentata in puntata con una minibag costosissima di Hermes, che ha scatenato l’ira di chi la stava seguendo da casa. Una provocazione bella e buona, come quelle che piacciono a lei e alle quali in molti abboccano irrimediabilmente, ma che ha anche divertito.

Opinionista, certo, ma anche moglie di uno degli uomini più apprezzati del mondo della tv. Con Paolo Bonolis condivide la sua vita e tre figli splendidi, in un modo del tutto particolare che ha voluto rivelare e per il quale è stata aspramente criticata. Ha infatti dichiarato di vivere separata dal marito, in un’altra abitazione insieme alla figlia Adele, e di aver costruito una grande famiglia della quale va molto fiera.

Di recente, ha anche pubblicato la foto del loro nipotino Sebastian, figlio di Stefano Bonolis e di sua moglie Candice, per dimostrare che la loro unione va ben oltre la condivisione di una casa: “Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… State pure fermi là”.