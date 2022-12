“GF Vip”, Sonia Bruganelli e la mini borsa che ha sconvolto Bonolis: la cifra da capogiro

Appuntamento speciale del sabato sera con il Grande Fratello Vip, che ha dovuto combattere contro la prima finale di Ballando con le stelle. La puntata si è aperta con una frecciatina di Alfonso Signorini contro un’elegantissima Sonia Bruganelli. L’opinionista ha indossato un accessorio costosissimo che ha attirato l’attenzione del conduttore: una mini bag firmata Hermès.

Sonia Bruganelli, al GF Vip sfoggia una mini bag di Hermès

Come di consueto Alfonso Signorini ha iniziato l’appuntamento del sabato sera del GF Vip salutando le sue opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, rendendo quest’ultima inconsapevole protagonista di un siparietto in apertura di puntata.

Il conduttore infatti ha notato che la moglie di Paolo Bonolis aveva accanto a sé un accessorio davvero esclusivo. Si trattava di una mini bag firmata Hermès, per la precisione una Kelly da 20 centimetri verde scuro con stampa cocco. La Kelly è uno dei modelli più celebri della maison francese, dalla forma trapezoidale e amatissima dalla Principessa Grace Kelly, che la utilizzò per dissimulare i primi segni della sua gravidanza. Da allora la borsa guadagnò fama internazionale e prese il suo nome definitivo.

Signorini ha voluto scherzare sulle dimensioni della borsetta, che la Bruganelli aveva mostrato in anteprima su Instagram, poco prima dell’inizio della puntata. “So che per averla ci vogliono due anni di attesa”, ha svelato il conduttore del reality show. A rimarcare il concetto la stessa opinionista che ha raccontato: “Si è così, avevo detto a Paolo che era un regalo per le bambine ma ancora si deve riprendere!”.

Il costo della mini bag può variare in base al colore – che può essere più o meno richiesto – ma parliamo ovviamente di cifre da capogiro: basta fare un giro sul web per imbattersi in siti che rivendono articoli di lusso usati, e si va dai 30 mila euro in sù.

Durante la puntata la borsetta di Hermès ha attirato nuovamente l’attenzione di Signorini, che l’ha vista in mano a Elenoire Ferruzzi: “E tu cosa ci fai con la Kelly?”, ha chiesto all’ex gieffina. Pronta la sua risposta: “Paolo l’ha regalata anche a me”, ha scherzato la vippona in studio.

Sonia Bruganelli, la polemica sul cachet da opinionista del GF Vip

Solo qualche giorno fa Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione del pubblico per la presunta cifra che incasserebbe da ogni ospitata nel reality show. La produttrice ha risposto su Instagram lanciando una frecciata a tutti i suoi haters, condividendo un post che le attribuisce un cachet da 12 mila euro a puntata.

“Non è vero”, ha replicato all’insinuazione dell’utente, aggiungendo che in questi casi non si tratta altro che di “fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”.

Del resto la Bruganelli non è nuova a polemiche e critiche sul suo stile di vita. Tutti ricorderanno i viaggi sui jet privati, le cene di lusso (spesso condivise sui social), senza dimenticare i costosissimi abiti griffati indossati al GF Vip: c’è da chiedersi a quanto ammonta il valore dell’elegantissimo abito nero in velour sfoggiato durante la serata.