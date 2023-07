Nuovo programma per Sonia Bruganelli: altro che dietro le quinte dopo il “GF VIP”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli, ipotesi Ballando con le Stelle dopo il GF VIP

Il futuro di Sonia Bruganelli è ancora incerto. Il suo addio al Grande Fratello VIP era annunciato ormai da tempo, ancor prima che Pier Silvio Berlusconi scendesse nei dettagli della grande rivoluzione desiderata per Mediaset.

L’ex moglie di Paolo Bonolis sembrava intenzionata a tornare a lavorare dietro le quinte, sul fronte produttivo. L’esperienza dinanzi alla telecamera le ha di certo regalato più polemiche rispetto al passato (e non erano poche già allora, ndr). Ora, con il nuovo equilibrio in famiglia, sembrava giunta la giusta opportunità per fare un passo indietro. Le ultime indiscrezioni, però, offrono un quadro ben differente.

Sonia Bruganelli torna in televisione

Quando a parlare è Dagospia, nella persona di Roberto D’Agostino, si può dire come si tratti di qualcosa in più di voci di corridoio. Basti pensare alla grande esclusiva in merito al divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Al centro del mirino stavolta c’è Sonia Bruganelli, e non è la prima volta. Il noto sito aveva già avuto modo di parlare della crisi con il marito Paolo Bonolis, smentita dai due, salvo confermarla in seguito, nel rispetto dei propri tempi e modi.

Il Grande Fratello VIP non sarà l’ultima avventura in uno studio televisivo per Sonia Bruganelli. D’Agostino sottolinea come non voglia minimamente ritrovarsi nel “cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GF VIP”.

A differenza di quanto raccontato, dunque, l’addio alla poltrona da opinionista non sarebbe stato frutto di una decisione della Bruganelli, tutt’altro. Esclusa in nome di una impostazione differente del reality, che avrà in studio la sola Cesara Buonamici. Porte chiuse, dunque, in casa Mediaset, considerando come la nuova linea riguardi l’intero palinsesto. Basti pensare al ben servito riservato a Barbara D’Urso, sostituita da Myrta Merlino. Per non parlare poi dell’ingresso, un po’ a sorpresa, di Bianca Berlinguer a Mediaset. Cosa resta all’orizzonte? La Rai, ovviamente.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Roberto D’Agostino parla del futuro di Sonia Bruganelli in maniera sferzante, definendo le sue delle “ambizioni sbagliate”. Dopo il GF VIP si sarebbe indirizzata verso Ballando con le Stelle. Si tratta infatti dell’altro grande programma che dà un ampio spazio ai suoi opinionisti/giudici.

A dire il vero il palinsesto televisivo presenterebbe anche Tale e Quale Show, ma lì i posti sono già stati assegnati: Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Trovare spazio nello show serale del sabato non sarebbe così impensabile, fa sapere Dagospia, che parla di pressioni giunte da parte di Viale Mazzini sulla conduttrice Milly Carlucci.

La padrona di casa ha però l’ultima parola in merito, anche perché forte del fatto che il programma sia legato a stretto giro al suo nome. Per quanto la Rai abbia stravolto il suo palinsesto, infatti, il pubblico mal accetterebbe un cambio di guida. Sembra dunque che il giudizio sia stato negativo, considerando “come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”. La prossima sarà però una stagione televisiva di grandi stravolgimenti, quindi mai dire mai. In merito a Ballando con le Stelle, le voci su una nuova giuria non sono di certo nuove. Tra le ipotesi paventate, infatti, ci sarebbe anche quella di Teo Mammucari, allontanato da Le Iene e pronto a ripartire.