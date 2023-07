Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo vicini per un motivo (speciale)

Inutile mentire: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha colpito molte di noi, cresciute con il mito dell’amore eterno, nonostante tutto. Di tempo ne è passato: poco più di un anno dall’ufficializzazione dell’addio, anticipato da Dagospia e confermato mediante una nota su Ansa. A fare da contorno un’aspra battaglia legale, tra Rolex e borse sparite. Oggi, però, secondo un’indiscrezione, i rapporti sarebbero meno tesi. Notizia da prendere con le pinze, certo, ma sarebbe bello sognare un legame più disteso, soprattutto per il motivo, che è davvero speciale.

Ilary Blasi e Francesco Totti vicini per il bene dei figli

Sono state tante, forse troppe, le indiscrezioni che sono seguite dopo l’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Un legame che ha fatto sognare più di una generazione. Poi, però, qualcosa si è rotto: a parte l’ex Capitano della Roma, che ha scelto di affidare le sue dichiarazioni al Corriere della Sera, ancora oggi si attende un’ipotetica intervista della Blasi sulla rottura. Ma proprio la conduttrice, alla fine, ha tenuto fede alla promessa: proteggere i figli da tutto e metterli al primo posto, lontani dal gossip.

Indubbiamente, sia Francesco che Ilary hanno voltato pagina: il primo insieme a Noemi Bocchi, la seconda con l’imprenditore Bastian Muller. Secondo un’indiscrezione – l’ennesima – sarebbe tornato il sereno in famiglia. A parlarne sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano sui profili social, condividendo un commento di un insider.

“Mio fratello è un caro amico del fidanzato di Chanel, e ha saputo che Ilary e Totti si sentono quotidianamente, ma principalmente per i figli e questioni relative alla famiglia. Ed è vero che è ritornato il sereno, ma solo per il bene della famiglia”. Una scelta saggia? A dir poco, e del resto ci sono star hollywoodiane che per prime insegnano che, sì, l’amore può finire, ma non il bene, come Bruce Willis e la famiglia allargata.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

No, nessun ritorno di fiamma. Non diciamo che sarebbe impossibile, ma quasi. Ed è anche giusto che due persone, anche se note, famose, conosciute – come preferite – abbiano il diritto di rifarsi una vita. Indubbiamente, operare per il bene dei figli è l’obiettivo di entrambi, e in realtà lo è sempre stato. Non dobbiamo dimenticare che, ancor prima della notorietà, rimangono persone, come tutti noi.

L’11 luglio 2022 è arrivata la conferma della separazione: poco dopo, si è scatenato un vero e proprio “putiferio”, una tempesta mediatica che non si è affievolita, nemmeno oggi. Basta un piccolo “gossip” per riportare in trend l’ex coppia. Tra l’altro, la Blasi ha presentato una denuncia di recente: sono infatti spariti cinque Rolex dalla sua casa, ma non solo: anche borse e gioielli. Avrebbe anche imposto alla Bocchi di non condividere foto della figlia Isabel senza le opportune precauzioni.

Di certo, la volontà di proteggere la propria famiglia è la strada giusta. In questo modo si evitano ulteriori problemi con la stampa, e soprattutto, al di là dei “beni materiali”, si mette al primo posto proprio l’amore, verso i figli, ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Il sereno è tornato, ma durerà? Noi speriamo di sì: è giusto rifarsi una vita, senza rancore, senza rimorsi.