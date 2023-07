Ilary Blasi, il divieto imposto a Noemi Bocchi per Isabel diventa un caso

Ilary Blasi e la piccola Isabel si sono riunite. Mamma e figlia, che sono legate da un rapporto davvero speciale, sono nuovamente insieme dopo aver trascorso le prime vacanze da separate. Lei è infatti volata in Brasile con il suo fidanzato Bastian Muller, mentre la bambina era con il padre e con Noemi Bocchi in America. I primi esperimenti di famiglia allargata stanno andando molto bene, dato che i figli di Francesco Totti e quelli della sua nuova compagna sembrano andare molto d’accordo, ma pare che a mettere un primo veto sulle foto sia stata proprio la conduttrice romana.

Ilary Blasi ferma Noemi Bocchi: la foto di Isabel che fa riflettere

“Finalmente”: questa è stata la parola che ha usato Ilary Blasi per festeggiare il ritorno in Italia e le tante giornate da trascorrere con la sua bambina. Le due hanno “incrociato i piedi” e si sono ritrovate dopo i giorni passati in vacanza, dove la piccola Isabel ha dimostrato di essere diventata grande e di sapersi comportare molto bene insieme ai fratelli e al papà Francesco Totti.

Un piccolo grande orgoglio per la sua mamma, che con lei ha un legame molto particolare, e che sembra aver comportato una richiesta specifica rivolta a Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti è infatti solita pubblicare molte foto delle vacanze e dei bambini. In particolare, ha condiviso una foto di gruppo in cui Isabel compare per la prima volta con il volto oscurato. Sorprende perché è la prima volta, ma in casa Totti è stata un’usanza per molti anni.

La coppia aveva infatti scelto di mantenere la privacy dei ragazzi, decidendo di non mostrare i loro volti fino a quando non fossero stati proprio loro ad aprire un profilo pubblico. È stato così per Cristian e per Chanel, mentre per Isabel sembrava che questo veto si fosse allentato. Niente di più sbagliato: Noemi Bocchi ha iniziato a oscurare la foto della bambina, probabilmente su richiesta di Francesco Totti che sa bene come la pensi sua moglie.

Ilary Blasi si riunisce con i figli

Un lungo viaggio in Brasile con il suo Bastian Muller e ancora tutta un’estate davanti da trascorrere con i suoi figli. Quella di Ilary Blasi è la seconda stagione da separata, dopo che la causa di divorzio è finita nelle aule di tribunale e ancora si discute sui Rolex, affidati congiuntamente a entrambi gli ex coniugi.

Da quando hanno dato l’annuncio del divorzio, entrambi hanno provato a mantenere la riservatezza per il bene dei figli, che hanno sempre messo al primo posto. Ilary Blasi, in particolare, ha protetto moltissimo la più piccola – Isabel – che ha portato con sé in vacanza in Croazia da sola per passare del tempo con lei e fare in modo che non subisse i contraccolpi della separazione. Nella lunga intervista a Corriere della Sera, la prima in cui Francesco Totti ha parlato della fine del suo matrimonio, lui l’aveva accusata di “aver portato via” la bambina, poiché ne sentiva la mancanza. Da quel momento, la coppia ha parlato solo tramite avvocati. Lei non ne ha mai parlato in televisione, nemmeno davanti alla grande amica Silvia Toffanin.