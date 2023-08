Francesco Totti, guai per Ilary Blasi: “Ora è costretta a pagare”

Fonte: IPA ”Isola dei Famosi”: i migliori look di Ilary Blasi

Nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti stiano cercando di far funzionare le cose, mantenendo un rapporto cordiale, quella che è stata ribattezzata come la “Guerra dei Rolex” sta andando avanti. Il 1 giugno, il giudice aveva stabilito di propendere per l’affidamento condiviso degli orologi di lusso: semplicemente, la Blasi avrebbe dovuto tenerli al sicuro in un luogo condiviso e accessibile anche all’ex marito. Una decisione con cui non è mai stata d’accordo, e per cui ha presentato ricorso. Le cose, però, sono cambiate: il Tribunale Civile di Roma, infatti, ha emesso la decisione, e l’appello di Ilary è stato di fatto respinto.

Ilary Blasi e Francesco Totti, respinto il ricorso della “Guerra dei Rolex”

I Rolex spariti sono stati un po’ il simbolo del tramonto di questo amore. Sappiamo che le bagarre, in fase di separazione o divorzio, non sono poi così rare. Eppure, tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo l’annuncio della separazione, di cose ne sono successe. Si sono visti in tribunale, hanno scelto di proteggere i figli di comune accordo, con affidamento congiunto. Ma i Rolex e le borse sono rimaste al centro del dubbio.

In particolare, infatti, in prima battuta, per i Rolex si sarebbe deciso l’affidamento congiunto. Ad avere “vinto”, però, è stato Totti, alla fine, dal momento in cui il collegio del Tribunale Civile di Roma ha scelto di respingere l’appello della conduttrice. Il motivo? È stato definito “infondato”. Non solo: la Blasi, adesso, dovrà anche occuparsi delle spese legali, pagandole.

“Appello infondato, i Rolex non le sono stati assegnati in via esclusiva”, si legge sul Corriere. La Blasi aveva presentato ricorso perché non era d’accordo con la decisione sull’affidamento congiunto. Gli orologi di lusso, dunque, tornano a essere condivisi dagli ex coniugi, in una cassetta di sicurezza cointestata.

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Il rapporto tra Totti e la Blasi, oggi, sembrerebbe più disteso rispetto a un anno fa. Ad averlo rivelato è stata una fonte ad Amedeo Venza e Deianira Marzano. “Mio fratello è un caro amico del fidanzato di Chanel, e ha saputo che Ilary e Totti si sentono quotidianamente, ma principalmente per i figli e questioni relative alla famiglia. Ed è vero che è ritornato il sereno, ma solo per il bene della famiglia”.

Dunque, dopo innumerevoli attriti, anche causati dall’intervista che Totti ha rilasciato al Corriere della Sera – la Blasi ha scelto di mantenere fede alla sua promessa di non dare maggiori dettagli alla stampa – oggi gli ex coniugi, che sono entrambi andati avanti, stanno cercando di deporre le armi, almeno fuori dal tribunale. Ed è la soluzione migliore, anche perché hanno sempre messo al primo posto i figli.

La lite in tribunale

“Chi ha tradito per primo?”, questa è la domanda che, però, è finita in tribunale. Perché, sì, se da una parte scelgono di proteggere i figli, dall’altra la guerra continua. I legali, infatti, sostengono che il matrimonio sia finito per “colpa” di Noemi Bocchi. Ed entro il 10 agosto, proprio Francesco sarà chiamato a rispondere. Nel mega dossier presentato da Totti sarebbe presente anche una lunga lista di flirt della conduttrice. La prima udienza è attesa per il 20 settembre, e non è escluso che siano convocate alcune delle persone chiamate in causa.