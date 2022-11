“GF Vip”, chi è Oriana Marzoli e perché è famosa

Fonte: IPA Oriana Marzoli, la nuova vippona

Durante la quattordicesima serata del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha aperto la casa a sei nuovi concorrenti vipponi.

La decisione degli autori è stata probabilmente presa per rendere più frizzantina l’aria che si respira all’interno della Casa ma anche per colmare i vuoti lasciati da alcuni dei concorrenti eliminati a causa di battute poco consone o del comportamento nei confronti di Marco Bellavia, che proprio ieri sera si è finalmente seduto nella platea di ex concorrenti.

In ordine sparso, ieri sera nella casa più spiata d’Italia sono entrati: Luca Onestini (ex Uomini e Donne e reuccio dei reality in Italia e Spagna, Edoardo Tavassi (ex concorrete dell’Isola dei Famosi insieme alla sorella Guendalina), Sarah Altobello (sosia di Melania Trump e ospite dei salotti d’ursiani), Micol Incorvaia (sorella di Clizia ed ex frequentazione di Edoardo Santamaria), Luciano Punzo (single di Temptation Island) e Oriana Marzoli.

Tra tutti questi nuovi volti, uno solo è forse meno noto al pubblico di Canale 5: quello della biondissima Oriana Marzoli.

Chi è Oriana Marzoli

Classe 1992, Oriana Marzoli è infatti ben più famosa in Spagna che in Italia. Influencer da oltre due milioni di follower, la concorrente del GF Vip 7 è diventata un volto molto familiare al grande pubblico iberico per aver partecipato Mujeres Y Hombre (la versione spagnola di Uomini e Donne) dove ha conosciuto Tony Spina, suo ex fidanzato. I due per anni sono stati al centro del gossip.

A Mujeres Y Hombre Oriana è stata tronista, poi corteggiatrice e poi anche opinionista. Il dating show è stato per lei il definitivo trampolino di lancio che l’ha direttamente catapultata nel mondo dei reality.

La sfavillante bionda è stata già concorrente agguerritissima di Supervivientes, corrispettivo dell’Isola dei Famosi, il Gran Hermano Vip 6, (Grande Fratello Vip) e La casa fuerte.

Ed è stato proprio durante uno di questi reality (La casa fuerte) che, nel 2020, la quasi trentenne di origini venezuelane ha iniziato la love story con un altro suo storico ex: Ivan Gonzalez.

Ivan è ben noto in Italia per esser stato prima single di Temptation Island VIP (dove è stato molto vicino a Valeria Marini), poi tronista di Uomini e Donne e poi ancora un concorrente di una passata edizione proprio del GF Vip.

Oriana Marzoli: Edoardo Tavassi è già pazzo di lei?

Da bellissima bionda qual è, Oriana Marzoli ha ovviamente già attirato lo sguardo dei ragazzi single della casa e, in particolare, sembra che Edoardo Tavassi (che durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi aveva avuto una tenera amicizia con Mercedesz Henger poi finita nel nulla) sia rimasto particolarmente colpito dall’influencer che compirà trent’anni il prossimo 13 marzo.

Nel video di presentazione la Marzoli si è descritta come “una ragazza molto spontanea, per nulla falsa”, una donna che nel bene e nel male dice sempre le cose in faccia. E soprattutto, Oriana ha affermato di essere una perfetta “chicas reality” ossia una ragazza da reality.

La grande speranza di Oriana, proprio da reginetta dei reality qual è, è soprattutto quella di far divertire il pubblico, se la nuova vippona risulterà frizzante come lo è stata nei precedenti show e nel video di presentazione siamo certi che sicuramente riuscirà nel suo intento.