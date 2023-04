“GF Vip”, Oriana Marzoli: su Instagram il retroscena con Daniele Dal Moro

Il GF Vip 7 è – finalmente – giunto alla fine. Nella finalissima del 3 aprile abbiamo scoperto la vincitrice di questa edizione tormentata e fin troppo lunga: Nikita Pelizon, che ha battuto Oriana Marzoli. Ma, alla fine dei conti, la Marzoli ha “vinto” qualcosa: il suo legame con Daniele Dal Moro. Dopo la puntata, è tornata anche sui social, e lo ha fatto proprio con l’ex concorrente, a dimostrazione che il loro rapporto continuerà.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme su Instagram dopo il GF Vip

Naturalmente, dopo la finale del GF Vip 7, Oriana Marzoli è tornata su Instagram: una volta ripreso il cellulare, ecco che abbiamo potuto vedere le stories insieme a Daniele Dal Moro. L’ha attesa proprio fuori dallo studio, in auto: “Amore, il tuo profumo”, queste le parole dopo averlo riabbracciato. Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip dopo essersi reso protagonista di un comportamento alquanto discutibile.

“Abbiamo parlato, ci siamo abbracciati, baciati. Daniele è molto tenero, che carino. Comunque domani vi ringrazierò in un modo più bello, mi prendo il mio tempo, perché adesso mi sto godendo questo momento. Daniele non vuole andare a dormire perché mi vuole abbracciare“. Ripresi dalle telecamere, nelle stories su Instagram si sono abbracciati e baciati.

La sorpresa di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli nella finale del GF Vip 7

Daniele Dal Moro non è stato presente nel parterre dello studio durante la finale del GF Vip 7, dal momento in cui gli squalificati non potevano prendere parte alla puntata. Tuttavia, questo aspetto non ha fermato l’ex concorrente, che ha voluto organizzare una sorpresa per la Marzoli. Lo ha fatto in grande stile, prenotando un van nero con la scritta “vas a flipar”, un invito a divertirsi insieme senza pensieri.

Le parole di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli

“Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni”, ha scritto Dal Moro sui social, parlando di Oriana e del loro rapporto. “Alla fine non puoi volerle male e quindi le passi tutto”.

Dopo la squalifica, Daniele Dal Moro è uscito dalla Casa più spiata d’Italia e si è sfogato su Instagram, dove ha accusato la produzione di non averlo trattato al meglio. L’ex concorrente, infatti, è stato squalificato dopo un comportamento giudicato non opportuno a un reality show. Non ha potuto salutare la Marzoli, che è scoppiata in un lungo pianto.

Gli “Oriele” – questo il nome della coppia dato dai fan – possono ora viversi lontani dalle telecamere della Casa (ma non da quelle di Instagram). Tra alti e bassi, il loro legame è andato avanti, fino a diventare importante per entrambi. Su Instagram, in ogni caso, hanno già dato modo di mostrare il loro attaccamento: è nata una nuova coppia. Del resto, il GF Vip di Alfonso Signorini porta sempre fortuna in amore.